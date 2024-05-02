¡ã¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡äÁí½ÅÎÌ4¡¥5kg¥á¥¬À¹¤ê¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¡ªÄÌ¾ï¤Î13ÇÜ¥µ¥¤¥º¡ª
¶âÍËÌë7»þ25Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡ÚÆüËÜ¤ÎÇú¿©¥µ¥à¥é¥¤¤¬¹Ô¤¯¡ªÉð¼Ô½¤¹Ô¤ÎÎ¹ in USA¡Û¤òÊüÁ÷¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢4·î26Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ Ì¤ÃÎ¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¤ò´°¿©¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×Ì¤ÃÎ¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¡ªÁí½ÅÎÌ4.5kg¡Ö¥á¥¬À¹¤ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×
ÈÖÁÈ¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë181Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×¡£ ´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤òÄ¶¥Ç¥«À¹¤ê¤Ë»Å¾å¤²¡¢²øÊª¡¦¤é¤¹¤«¤ë¿·°æ¤ËÄ©¤à¡ª
¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢MC¤Î¥«¥ß¥Ê¥ê¡ÊÃÝÆâ¤Þ¤Ê¤Ö¡¢ÀÐÅÄ¤¿¤¯¤ß¡Ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×»Ë¾åºÇÂç¡ªÁí½ÅÎÌ4.5kg¤Î¡ÖMEGA¥Ó¥Ã¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¡£
ÅÚÂæ¤Î¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤È2.7kg¡ª »³À¹¤ê¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ëµí¥Ð¥éÆù¤ÈÀÖ¿ÈÆù¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥3¼ï¤ò¤Î¤»¤¿Ä¶¥Ç¥«À¹¤ê¤À¡£À©¸Â»þ´Ö60Ê¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¹¤«¤ë¤Ï´°¿©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¤¤¤è¤¤¤è¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤ò¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËËÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡ª¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ëÌ£ÉÕ¤±¤¬ºÇ¹â¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£ ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Î¤é¤¹¤«¤ë¤Ï¡¢¶ñºà¤òËþÊ×¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ´°¿©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤É¤É¤ó¤È380g¾è¤Ã¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Ø¡£ Ê¬¸ü¤¤µí¸ª¥í¡¼¥¹¤Ï¶Ã¤¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¡Ö¥Ú¥í¥Ã¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡£
ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ÕÌ£¤È¥¥à¥Á¥Á¡¼¥ºÌ£¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£
¥¥à¥Á¥Á¡¼¥º¤Ï¥¥à¥Á¤Î¿É¤µ¤ò2¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¤¿»Ý¿É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤é¤¹¤«¤ë¤Ï¡Ö¥¥à¥Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀä»¿¡ª
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç20Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢ÎÌ¤Î¸º¤ê¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¤É¤¦¤ä¤é¿©¤ò³Ú¤·¤à¤¢¤Þ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤³¤³¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡Á¡×¤È´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¡ª
¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µí¥Ð¥éÆù¤ä¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¼¡¡¹¤ËÊ¿¤é¤²¡¢30Ê¬»þÅÀ¤Ç2.3kg¤ò´°¿©¡ª »Ä¤ë¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤Î¤ß¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¥é¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë500g¤ÎµðÂç¤Ê¡ÖÆù²ô¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª
¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢¤é¤¹¤«¤ë¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¤µ¤¹¤¬²øÊª¡ª
¼Â¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×¤Î¾ïÏ¢¤Î¤é¤¹¤«¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Á¡¼¥º¤È¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸µ»¤òÈäÏª¡ª
¥Á¡¼¥º¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤È¥É¥Ã¥¥ó¥°¡£ ¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¤é¤¹¤«¤ëÆÃÀ½¥¢¥ì¥ó¥¸¥é¥¤¥¹¤Î´°À®¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¸í»»¤¬¡ª »þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ë¡£
¤é¤¹¤«¤ë¤ÏºÆ¤Ó¥®¥¢¤ò¤¢¤²¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤òÀ©ÇÆ¡£
»Ä¤ê5Ê¬¤ÇµðÂç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Ìó250g¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´®Ç½¤¹¤Ù¤¯¡Ö¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý¡×¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¡ª»þ´ÖÆâ¤Ë¿©¤Ù¤¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡©
2Ê¬10ÉÃ¤ò»Ä¤·¡¢¸«»ö´°¿©¡ª Àë¸ÀÄÌ¤ê³Ú¤·¤¯¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤é¤¹¤«¤ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¿©¤Ù¤¿Áí½ÅÎÌ¤Ï4.5kg¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×¤µ¤ó¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢4·î26Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ Ì¤ÃÎ¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¤ò´°¿©¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×Ì¤ÃÎ¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¡ªÁí½ÅÎÌ4.5kg¡Ö¥á¥¬À¹¤ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×
ÈÖÁÈ¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë181Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×¡£ ´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤òÄ¶¥Ç¥«À¹¤ê¤Ë»Å¾å¤²¡¢²øÊª¡¦¤é¤¹¤«¤ë¿·°æ¤ËÄ©¤à¡ª
¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢MC¤Î¥«¥ß¥Ê¥ê¡ÊÃÝÆâ¤Þ¤Ê¤Ö¡¢ÀÐÅÄ¤¿¤¯¤ß¡Ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×»Ë¾åºÇÂç¡ªÁí½ÅÎÌ4.5kg¤Î¡ÖMEGA¥Ó¥Ã¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¡£
ÅÚÂæ¤Î¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤È2.7kg¡ª »³À¹¤ê¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ëµí¥Ð¥éÆù¤ÈÀÖ¿ÈÆù¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥3¼ï¤ò¤Î¤»¤¿Ä¶¥Ç¥«À¹¤ê¤À¡£À©¸Â»þ´Ö60Ê¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¹¤«¤ë¤Ï´°¿©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¤¤¤è¤¤¤è¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤ò¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËËÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡ª¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ëÌ£ÉÕ¤±¤¬ºÇ¹â¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£ ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Î¤é¤¹¤«¤ë¤Ï¡¢¶ñºà¤òËþÊ×¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ´°¿©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤É¤É¤ó¤È380g¾è¤Ã¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Ø¡£ Ê¬¸ü¤¤µí¸ª¥í¡¼¥¹¤Ï¶Ã¤¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¡Ö¥Ú¥í¥Ã¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡£
ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ÕÌ£¤È¥¥à¥Á¥Á¡¼¥ºÌ£¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£
¥¥à¥Á¥Á¡¼¥º¤Ï¥¥à¥Á¤Î¿É¤µ¤ò2¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¤¿»Ý¿É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤é¤¹¤«¤ë¤Ï¡Ö¥¥à¥Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀä»¿¡ª
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç20Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢ÎÌ¤Î¸º¤ê¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¤É¤¦¤ä¤é¿©¤ò³Ú¤·¤à¤¢¤Þ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤³¤³¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡Á¡×¤È´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¡ª
¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µí¥Ð¥éÆù¤ä¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¼¡¡¹¤ËÊ¿¤é¤²¡¢30Ê¬»þÅÀ¤Ç2.3kg¤ò´°¿©¡ª »Ä¤ë¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤Î¤ß¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¥é¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë500g¤ÎµðÂç¤Ê¡ÖÆù²ô¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª
¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢¤é¤¹¤«¤ë¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¤µ¤¹¤¬²øÊª¡ª
¼Â¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×¤Î¾ïÏ¢¤Î¤é¤¹¤«¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Á¡¼¥º¤È¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸µ»¤òÈäÏª¡ª
¥Á¡¼¥º¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤È¥É¥Ã¥¥ó¥°¡£ ¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¤é¤¹¤«¤ëÆÃÀ½¥¢¥ì¥ó¥¸¥é¥¤¥¹¤Î´°À®¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¸í»»¤¬¡ª »þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ë¡£
¤é¤¹¤«¤ë¤ÏºÆ¤Ó¥®¥¢¤ò¤¢¤²¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤òÀ©ÇÆ¡£
»Ä¤ê5Ê¬¤ÇµðÂç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Ìó250g¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´®Ç½¤¹¤Ù¤¯¡Ö¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý¡×¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¡ª»þ´ÖÆâ¤Ë¿©¤Ù¤¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡©
2Ê¬10ÉÃ¤ò»Ä¤·¡¢¸«»ö´°¿©¡ª Àë¸ÀÄÌ¤ê³Ú¤·¤¯¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤é¤¹¤«¤ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¿©¤Ù¤¿Áí½ÅÎÌ¤Ï4.5kg¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¡×¤µ¤ó¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª