千葉雄喜と国内外のアーティストたちが手がけた「チーム友達」リミックスをコンパイルした13曲入りのアルバム『チーム友達 The Remixes』が、5月2日に配信された。KOHHとしての活動を2021年末に引退後の千葉雄喜が自身本人名義の初音源として今年2月に突如配信し、同時にMVを公開した「チーム友達」。その話題はクリス・ブラウン、バン・B、デューク・デュース、NLEチョッパ、ミーガン・ジー・スタリオンなどからも拡散され瞬く間に世界中に飛び火し、SNSを席巻。次いで、2作の「チーム友達」リミックスバージョンのMVが次々と公開され、現在TikTok総再生数2億5千回を記録しているなど、今もなお、話題が上昇し続けている。

アルバム『チーム友達 The Remixes』は現在すでにMVが公開され配信中の3曲である千葉雄喜オリジナルバージョン、大阪の盟友Young Coco,Jin Doggとの”Dirty Kansai Remix”、名古屋の盟友SOCKS,\ellow Bucks,MaRI,DJ RYOWとの”東海Remix”に加え、新録として、国内はJNKMN & PETZ、eyden、キングギドラ、TAKABO & DADA、SKY-HI、Loota、Watson、海外からDuke Deuce、Bun B(アーティスト名全て五十音順表記)が参加した計13曲が収録されている。また本日正午、「チーム友達」と、ストリートで高い支持を集めるBlackEyePatchとのスペシャルコラボアイテム”チーム友達×BlackEyePatch”のTシャツ4種(各ブラック/ホワイト)とメッシュキャップの販売が発表。同時に、24時間限定の抽選販売受付が開始された。抽選販売受付やアイテムの詳細はBlackEyePatch公式インスタグラムより、本日正午にポストされている。<リリース情報>Various Artists配信アルバム『チーム友達 The Remixes』2024年5月2日(水)配信=収録曲=1. チーム友達 (青森 Remix) / 千葉雄喜, JNKMN & PETZ2. チーム友達 (eyden Remix) / 千葉雄喜 & eyden3. チーム友達 (キングギドラ Remix) / 千葉雄喜 & キングギドラ4. チーム友達 (九州 Remix) / 千葉雄喜, TAKABO & DADA5. チーム友達 (SKY-HI Remix) / 千葉雄喜 & SKY-HI6. チーム友達 (Dirty Kansai Remix) / 千葉雄喜, Young Coco & Jin Dogg7. チーム友達 / 千葉雄喜8. チーム友達 (Duke Deuce Remix) / Duke Deuce & 千葉雄喜9. チーム友達 (東海 Remix) / 千葉雄喜, SOCKS, \ellow Bucks, MaRI & DJ RYOW10. チーム友達 (BUN B IITIGHT Remix) / 千葉雄喜 & Bun B11. チーム友達 (BUN B IITIGHT Screwed & Chopped Remix【Screwed by Screw Tight Clicc】) / 千葉雄喜 & Bun B12. チーム友達 (Loota Remix) / 千葉雄喜 & Loota13. チーム友達 (Watson Remix) / 千葉雄喜 & Watsonhttps://linkco.re/aeFygNF2「チーム友達 ✖️ BlackEyePatch」スペシャルコラボアイテムBlackEyePatch 公式Instagram https://www.instagram.com/blackeyepatch/