『日向坂46とふしぎな図書室』薙刀姫イベント前編「百花繚乱！戦駆ける薙刀姫」スタート

■リミテッドクエストは松田好花、山下葉留花の「直筆サイン入りチェキ」をGETできるチャンス!

スマートフォンゲームアプリ『日向坂46とふしぎな図書室』(略称『ひな図書』)にて、薙刀姫イベント前編「百花繚乱!戦駆ける薙刀姫が5月2よりスタートした。

■ランキングで豪華報酬をゲットしよう!

レーン内のランキングで100位までのプレイヤーが獲得した「イベントポイント総数」で競い合う14レーンの対抗戦となる。

ランキング報酬ではおまもり 「★4 武道の心得 正源司陽子」 がGETできる。

リアルプレゼントは「アクリルアートパネル」。レーン内ランキング1位~5位に入賞すると 【直筆サイン入り】アクリルアートパネル をプレゼント。

6位以下でも上位入賞でアクリルアートパネルをプレゼント。上位のレーンほど入賞枠が広がる。

すごろく召喚を2周以上していれば、100位内のプレイヤーには「アクリルアートパネル」をプレゼント。

※高本彩花のレーンで1位~5位に入賞した人へのリアルプレゼントは「アクリルアートパネル+直筆サイン入り色紙」となる。

■「★4 東雲の薙刀姫♭ 加藤史帆」を手に入れよう!

今回のイベントでは報酬でメンバーカード「★4 東雲の薙刀姫♭ 加藤史帆」を手に入れることができる。パーティ内の「★4 薙刀姫(前編)」ユニットを強化する期間限定スキルを所持。イベントアイテム交換所などで入手することができる。

イベント開催期間:5月2日メンテナンス終了~5月14日10時59分

ランキング開催期間:5月9日16時~5月11日15時59分

■「百花繚乱!戦駆ける薙刀姫」召喚

イベント召喚に「★4 東雲の薙刀姫」と「★4 西海の薙刀姫」が登場。薙刀姫はスタン効果付きのビブリアアーツ持ち!スタンしたボスへの雷鳴爆撃のダメージがUP。雷鳴のサインと一緒に編成しよう。

※雷鳴爆撃は雷鳴のサイン発動時に発生する追加ダメージ効果

開催期間:5月2日メンテナンス終了~5月14日10時59分

※上記画像は「百花繚乱!戦駆ける薙刀姫」召喚に登場するメンバーカードの一部

■リミテッドクエスト20開催!

今回のリミテッドクエストは松田好花、山下葉留花の「直筆サイン入りチェキ」をGETできる大チャンス。

本番のスコアランキングで1位に入賞すると 「直筆サイン入りチェキ」 をプレゼント。

1位に入賞出来なかったとしても、2,000位に入賞すると「直筆サイン入りチェキ」の抽選券がもらえるので、諦めずにランキング上位を狙おう。

本イベントでは「練習期間」と「本番期間」がある。「練習期間」は本番と同じクエストに挑むことができ、事前にパーティ等を調整することができる期間となる。「本番期間」は限られた回数でスコアランキングを競い合う期間となる。

さらに特定の順位以内に入賞すると、松田好花、山下葉留花のユニットを強化する強力なおまもりを獲得することができる。

練習期間:5月2日メンテナンス終了~5月14日23時59分

本番期間:5月12日0時~5月14日23時59分

■『11thシングル記念キャンペーン』開催!

5月8日から11thシングル記念キャンペーンを開催。

★4新おまもり付き特別パック3種の販売や、「★4確定よーこセンターおめでとうチケット召喚」が開催。さらにミッションビンゴをクリアして★4新おまもりを手に入れよう。

キャンペーン開催期間:5月8日16時~7月8日10時59分

