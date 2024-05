タレントでボディビルダーのなかやまきんに君が、米ロックバンド、ボン・ジョヴィから自身に届いたメッセージ動画を投稿し、反響を呼んでいる。きんに君は1日、YouTubeチャンネル「ザ・きんにくTV 【The Muscle TV】」に、『【夢実現】ついに会えるのかい!?ガチでBon Joviさんからメッセージが届きました。』と題した動画をアップした。動画の中できんに君は、自身が芸人デビューした2000年にリリースされたボン・ジョヴィの「It’s My Life」が「私の筋肉芸のテーマ曲と言ってもいいくらい」と紹介。ネタに使うことになったきっかけや、来日公演に行ったことなど、ボン・ジョヴィへの思い入れをたっぷり話し、「『It’s My Life』がなければこの筋肉芸、今までやってこれませんでした」と感謝を伝えた。

きんに君効果で「It’s My Life」は昨年の「レコチョク年間ランキング2023」洋楽ランキング1位に。ボン・ジョヴィは昨年12月に日本レーベルの公式Xで「Thank you @kinnikun0917 for the support」「Keep up the good training!」とのメッセージを寄せていたが、今回はメンバーからの動画コメントが届いた。再生すると、ジョン・ボン・ジョヴィ(Vo)、デヴィッド・ブライアン(Key)、ティコ・トーレス(Dr)が「ヘイ、きんに君!」と呼びかけ。ジョンは「『It’s My Life』への愛をありがとう」と感謝すると、「僕らのスペシャルアンバサダーになってほしい」とオファー。「僕らが日本に戻るまで、僕らの音楽を広めること!」「その時にまた会おう!」とミッションを与え、きんに君は大興奮した。このスペシャルなオファーを受けるか否か、きんに君は自身のネタ「筋肉ルーレット」で決めることにするが、果たしてその結果は…どっちなんだい!?動画のコメント欄やSNSでは「あのボン・ジョビさんからメッセージとミッションが届くなんて、きんに君凄すぎる」「スゲーよ!本当スゲーよ!」「きんに君おめでとう!羨ましいぜ」「自分のことのように、嬉しいです」「涙が出ました感動で」「継続は力なり」と視聴者も感激、興奮するコメントが多数寄せられている。ボン・ジョヴィは6月7日に最新アルバム『フォーエヴァー』をリリースする。レーベル側は「これからプロモーション来日や、新作を引っ提げての来日公演の可能性もある」としており、実現すれば、きんに君との初対面にも期待が高まる。