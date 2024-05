30年にわたり吉兆の料理長を務めた店主が家族連れでも使える日本料理店をオープン！ （東京・桜新町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は桜新町駅近くにオープンした、30年にわたり吉兆の料理長を務めた店主による日本料理店。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

桜新町 いとう(東京・桜新町)

写真:お店から

2024年3月、桜新町駅から徒歩6分ほどの場所に、熟練の技で作られた料理を楽しめる「桜新町 いとう」がオープンしました。店主の伊藤 勇次氏は、1976年に「株式会社吉兆 高麗橋本店」に入社し、1983年には「東京帝国ホテル インペリアルタワー」開業に伴い、「東京吉兆 帝国ホテル店」の副料理長に。1988年からおよそ30年にわたり料理長として活躍し、2016年の定年まで勤めあげました。2019年に独立後、梅島に「夢味存 伊藤」(現在閉店)を開業し、今回の新店舗開業に至ります。同店では、伊藤氏による本物の日本料理を堪能できます。

高級感のある店内 写真:お店から

桜新町は住宅街が並ぶ静かで落ち着いたエリア。同店は、親しみのある商店街、サザエさん通りの一角にあり、京町屋をモチーフとした外観が目を引きます。店内は、落ち着いた大人の空間。1階はカウンター6席で、さまざまな臨場感を楽しめます。

2階席 写真:お店から

2階はテーブル席で客席は10席ですが、3名から貸し切り可能。子ども連れでの家族の食事や接待にもおすすめです。

ある日のお造り 写真:お店から

コースは8,800円と13,200円のコースの他、高級食材を使った「店主おまかせ」27,500円〜を用意。厳選した食材を使った、伝統と今を感じる季節の料理の数々を提供しています。中でも環境の良い大自然で育った合鴨を使う「合鴨ロース」は、温度管理しながら丁寧に炊き上げ、炭火で炙って仕上げることで、香ばしさとしっとりした舌触りを堪能できる逸品。他にも職人の技が光る「お造り」や、旬の野菜を炭火で焼き、野菜本来の旨みを引き出した「旬の焼き野菜サラダ」など、ここでしか味わえない滋味豊かな一皿を楽しめます。

若竹煮 写真:お店から

20時以降は、当日の空席や仕入れ状況により「料理3品」4,400円から用意。席のみの予約は受けていませんが、空席状況は電話で確認してみてください。

継承すべき食文化とその表現を考えつつ、常に新たな気持ちで日本料理と向き合う伊藤氏の経験を活かした本物の日本料理を堪能できる和食店。大切な人をアテンドしたくなる、ハレの日におすすめの新店です。

※価格はすべて税込。別途10%のサービス料あり。

<店舗情報>◆桜新町 いとう住所 : 東京都世田谷区桜新町1-15-1-103TEL : 070-2823-0110

文:佐藤明日香

