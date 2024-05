【ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ ソフィー ーネグリジェver.ー 1/6スケールフィギュア】12月 発売予定予約受付開始:5月2日11時価格:21,780円

タイトーは、同社フィギュアブランド「spiritale(スピリテイル)」新商品「ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ ソフィー ーネグリジェver.ー 1/6スケールフィギュア」の予約受付を5月2日11時よりECサイト「タイトープロダクツオンラインストア」にて開始した。発売は12月を予定し、価格は21,780円。

本商品は、アドベンチャーRPG「ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~」より、イラストレーター・NOCO氏が描くネグリジェ姿のソフィーを1/6スケールで立体化したもの。軽やかな素材感で自然なシワまでも感じられるネグリジェと、可憐なソフィーを表現したこだわりのディテールを楽しめる。

ソフィーが身にまとうネグリジェは軽やかな素材感のクリアパーツを使用。ネグリジェから伸びた手足には「すべ肌加工」が施され、ソフィーの肌の美しさを感じらる仕上がりとなっている。

また、台座には高級感のある「ふかふか」のファー素材が使用されており、ソフィーのためのリラックス空間を演出してディスプレイすることができる。

「ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ ソフィー ーネグリジェver.ー 1/6スケールフィギュア」商品詳細

12月 発売予定

予約受付開始:5月2日11時

価格:21,780円

サイズ:全⾼約150mm(台座含む)×横約210mm×奥行約210mm

(C)2015 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C) TAITO CORPORATION 2024 ALL RIGHTS RESERVED.