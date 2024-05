DCコミックス、バットマンの新作ゲーム『バットマン:アーカム・シャドウ』が、2024年後半にMeta Quest 3独占で登場することが明らかになった。ティザー予告編が公開されている。



高い評価を得ている『バットマン:アーカム』シリーズの新作タイトル。現時点で伝えられているあらすじ概要は、次のもののみだ。「悪が街をうろつき、危機に瀕するゴッサム・シティ。それを救えるのはあなただけ」。

『バットマン:アーカム・シャドウ』は、Warner Bros. Interactive Entertainment、 DCとのパートナーシップにより、CamouflajとOculus Studiosによって開発される。Meta Quest 3は、Metaによる最新のVRヘッドセットだ。

ゲームについての詳細は米国時間6月7日に開催される「Summer Game Fest 2024」にて発表されれるという。続報を待とう。

