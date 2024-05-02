【オリコン】フジコ・ヘミングさんに関する記録 1stアルバム『奇蹟のカンパネラ』など
ピアニストのフジコ・ヘミングさんが4月21日に死去した。92歳だった。2日、一般財団法人フジコ・ヘミング財団が公表した。
【写真】「フジ」つながり!? フジコ・ヘミングさんと藤あや子の貴重な2ショット
フジコ・ヘミングさんに関連する記録は以下の通り。
■フジ子・ヘミング『奇蹟のカンパネラ』（1999年8月25日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高21位、累積売上28.9万枚
■フジ子・ヘミング『憂愁のノクターン』（2000年8月23日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高21位、累積売上10.1万枚
※上記2作品のオリコン登録アーティスト名義は「フジ子・ヘミング」
※オリコン調べ（2024/5/6付現在）
【写真】「フジ」つながり!? フジコ・ヘミングさんと藤あや子の貴重な2ショット
フジコ・ヘミングさんに関連する記録は以下の通り。
■フジ子・ヘミング『奇蹟のカンパネラ』（1999年8月25日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高21位、累積売上28.9万枚
■フジ子・ヘミング『憂愁のノクターン』（2000年8月23日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高21位、累積売上10.1万枚
※上記2作品のオリコン登録アーティスト名義は「フジ子・ヘミング」
※オリコン調べ（2024/5/6付現在）