フジコ・ヘミングさん （C）ORICON NewS inc.

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　ピアニストのフジコ・ヘミングさんが4月21日に死去した。92歳だった。2日、一般財団法人フジコ・ヘミング財団が公表した。

【写真】「フジ」つながり!? フジコ・ヘミングさんと藤あや子の貴重な2ショット

　フジコ・ヘミングさんに関連する記録は以下の通り。

■フジ子・ヘミング『奇蹟のカンパネラ』（1999年8月25日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高21位、累積売上28.9万枚

■フジ子・ヘミング『憂愁のノクターン』（2000年8月23日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高21位、累積売上10.1万枚

※上記2作品のオリコン登録アーティスト名義は「フジ子・ヘミング」
※オリコン調べ（2024/5/6付現在）