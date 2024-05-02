東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＧＥＩが一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＧＥＩが一時S高

2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数191、値下がり銘柄数302と、値下がりが優勢だった。



個別ではＧｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>が一時ストップ高と値を飛ばした。ツクルバ<2978>、セキュア<4264>、ｊｉｇ．ｊｐ<5244>は年初来高値を更新。売れるネット広告社<9235>、キャスター<9331>、データセクション<3905>、ＧＬＯＥ<9565>、和心<9271>は値上がり率上位に買われた。



一方、アスカネット<2438>、メディカルネット<3645>、ビザスク<4490>、カルナバイオサイエンス<4572>、シンバイオ製薬<4582>など12銘柄が年初来安値を更新。ジェイドグループ<3558>、リンカーズ<5131>、ダブルエー<7683>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、ＡＳＪ<2351>は値下がり率上位に売られた。



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