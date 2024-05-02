PS Plus、5月の海外向けフリープレイ公開！ 「ゴーストランナー2」や「FC 24」など計4タイトル
【PS Plus：5月の海外向けフリープレイ】
5月7日より配信開始
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment.
5月7日より配信開始
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月2日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、5月の海外向けタイトルを公開した。
5月の海外向けフリープレイでは、エレクトロニック・アーツのサッカーゲーム最新作「EA Sports FC 24」が登場。さらに2023年10月に発売されたサイバーパンクアクションゲーム「ゴーストランナー2」やクォータービューアクションゲーム「TUNIC」、アクションシューティング「Destiny 2」の拡張パック「Destiny 2: Lightfall」の計4タイトルがラインナップされる。
なお、日本で配信されるフリープレイ対象タイトルについてはラインナップが異なる場合がある。
The PlayStation Plus Monthly Games for May are:- PlayStation (@PlayStation) May 1, 2024
⚽ EA Sports FC 24
👟⚔️ Ghostrunner 2
🦊 Tunic
🏄 Destiny 2: Lightfallhttps://t.co/5oPpiXNwXW pic.twitter.com/CcDIxH2c83
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