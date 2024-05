【PS Plus:5月の海外向けフリープレイ】5月7日より配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月2日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、5月の海外向けタイトルを公開した。

5月の海外向けフリープレイでは、エレクトロニック・アーツのサッカーゲーム最新作「EA Sports FC 24」が登場。さらに2023年10月に発売されたサイバーパンクアクションゲーム「ゴーストランナー2」やクォータービューアクションゲーム「TUNIC」、アクションシューティング「Destiny 2」の拡張パック「Destiny 2: Lightfall」の計4タイトルがラインナップされる。

なお、日本で配信されるフリープレイ対象タイトルについてはラインナップが異なる場合がある。

The PlayStation Plus Monthly Games for May are:



⚽ EA Sports FC 24

👟⚔️ Ghostrunner 2

🦊 Tunic

🏄 Destiny 2: Lightfallhttps://t.co/5oPpiXNwXW pic.twitter.com/CcDIxH2c83