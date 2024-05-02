4¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Å¤ëÇ®¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡×
Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¥³¥é¥à¡Ö°ìÏ©î²¿Ê¡×❽
¡¡½Õ¤ÏÎ¹Î©¤Á¤Îµ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿Ä¹ÃË¤¬ÀèÆü¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¤½£¤Ç¤Ï5Éô¡¢6Éô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤ÀËö¤Ë·è¤á¤¿Ä©Àï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤ï¤¬²È¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤¬4¿Í¤¤¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤ä¤á¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ÖÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤ÎÂ©»Ò¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â±¿Ì¿¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤â¡¢»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î¼¡ÃË¤È»°ÃË¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤â¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤ÏFW¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¼¡ÃË¤Ïµ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¡£»°ÃË¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎFW¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡ÃË¤È»°ÃË¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤«¸«¤È¤±¤è¡×
¡¡ËÍ¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¤Îº¢¡¢¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤Î³èÌö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÁê¼ê¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Ï¤¸¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÉé¤±¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¼«¼çÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¸«¤È¤±¤è¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡£Ä¹ºê¡¦¹ñ¸«¹â¤Î2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Í·¤ó¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤âÃÙ¤¤¤è¡×
¡¡Â©»Ò¤¿¤Á¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«¼çÎý½¬¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡Öº£Í·¤ó¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤âÃÙ¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¼«Âð¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦à³Ê¸Àá¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÇÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¥¸¡¼¥³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡Ö²¿¤À¤è¡¢¤½¤ì¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ÍÃË¤ò´Þ¤á¡¢Èà¤é¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÁª¤Ö¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í
Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤è¤·¤È¡Ë1982Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®½Ð¿È¡£Ä¹ºê¡¦¹ñ¸«¹â3Ç¯»þ¤ËÁíÂÎ¡¢¹ñÂÎ¡¢Á´¹ñÁª¼ê¸¢¤Î¡Ö3´§¡×Ã£À®¡£2001Ç¯¤ËCÂçºåÆþ¤ê¡£³¤³°¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿À¸Í¡¢Àîºê¡¢FCÅìµþ¤Ê¤É¤ËºßÀÒ¡£13¡Á15Ç¯¤ÏJ1ÆÀÅÀ²¦¡£J1ÄÌ»»191ÆÀÅÀ¤ÏÎòÂå1°Ì¡£04Ç¯¤Ë¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¡£10Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¡¢14Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»60»î¹ç½Ð¾ì¡¢6ÆÀÅÀ¡£21Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È4¿Í¤ÎÃË»ù¡£