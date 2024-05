BABYMONSTERのポップアップストアが大盛況！初日オープン時間に100人が行列

■店内は、グループカラーでもある赤を基調にデザイン

BABYMONSTERの1stファンミーティングの開催を記念して、ポップアップストア『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE IN TOKYO』が、5月1日から渋谷RAYARD MIYASHITA PARK内の次世代型ショップ「THE [ ] STORE」にてオープンし、大盛況となっている。

グループカラーでもある赤を基調とした店内、また宮下パーク内ではBABYMONSTERのデジタル広告も掲出されており、5月1日のオープン時間に合わせ約100名の行列ができたほどの賑わいぶりだ。

BABYMONSTER世界5大都市ツアーとなる1stファンミーティングは、5月11日・12日、有明アリーナにて日本がトップで開催される。

イベント情報

『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE』

05/01(水)~05/12(日)東京・THE [ ] STORE

『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』

05/11(土)東京・有明アリーナ

05/12(日)東京・有明アリーナ

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/

https://yg-babymonster-official.jp/