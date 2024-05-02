BABYMONSTERのポップアップストアが大盛況！初日オープン時間に100人が行列
■店内は、グループカラーでもある赤を基調にデザイン
BABYMONSTERの1stファンミーティングの開催を記念して、ポップアップストア『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE IN TOKYO』が、5月1日から渋谷RAYARD MIYASHITA PARK内の次世代型ショップ「THE [ ] STORE」にてオープンし、大盛況となっている。
グループカラーでもある赤を基調とした店内、また宮下パーク内ではBABYMONSTERのデジタル広告も掲出されており、5月1日のオープン時間に合わせ約100名の行列ができたほどの賑わいぶりだ。
BABYMONSTER世界5大都市ツアーとなる1stファンミーティングは、5月11日・12日、有明アリーナにて日本がトップで開催される。
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イベント情報
『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE』
05/01（水）～05/12（日）東京・THE [ ] STORE
『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』
05/11（土）東京・有明アリーナ
05/12（日）東京・有明アリーナ
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/
https://yg-babymonster-official.jp/