羊を愛する人々による羊づくしのイベントが、5日25日・26日にゆりかもめ・市場前駅そばの「CITABRIA BAYPARK 」にて開催されます。

写真:sheep_freaks

2024 年5月25日(土)・26日(日)、市場前駅から徒歩5分ほどの場所にある「CITABRIA BAYPARK(サイタブリア ベイパーク)」にて、羊づくしのイベント「SHEEP JAM 2024」が開催されます。手掛けるのは羊業界の風雲児、「羊SUNRISE」の関澤 波留人氏率いる「SHEEP FREAKS」。これまでイベントなどで羊の料理での出店や、羊料理店のプロデュース、羊メニューの考案、羊関連プロジェクトへの参加など数々の羊に関する活動をしてきました。

写真:sheep_freaks

イベント概要

写真:sheep_freaks

当日は、海と緑に囲まれた最高のロケーションで、一流シェフのフルコースを堪能できます。現在イープラスにてチケット販売中です。内容は、数万円するディナーを提供する予約困難店のシェフたちによる11品から構成されるフルコース。価格は13,200円で、ドリンクチケットが3枚ついてきます。チケットは、前売りで予定販売数に達した場合は当日券を追加販売しないので、確実に来場したい方は早めの購入をおすすめします。

【チケット購入】https://eplus.jp/sf/detail/4075970001-P0030001

DAY1:5月25日(土) 11:00〜18:00

DAY2:5月26日(日) 11:00〜18:00

雨天決行 最終入場17:00

会場:CITABRIA BAY PARK GRILL&BAR 東京都 江東区 豊洲6-4-26

※荒天、災害発生などにより実施が困難な場合には、開催中止や開催時間の変更を公式ホームページの新着情報、公式Instagram等にてお知らせいたします。

羊を愛するメンバーが勢ぞろい

関澤 波留人氏 写真:sheep_freaks

関澤 波留人氏と共に「SHEEP FREAKS」を立ち上げた福田 浩二氏はプレミアムホテル「プルマン東京田町」のエグゼクティブシェフで、オージー・ラムPR大使。両氏と共に羊の普及に邁進するのは、「食べログ フレンチ EAST 百名店」に選出されている北海道の名店「meli melo」のシェフ・佐藤 大典氏や、「The Tabelog Award 2024 Silver」を受賞した恵比寿の洗練されたイタリアンが定評の「TACUBO」のシェフ・田窪 大祐氏、独創的なモダンアメリカン料理が話題になっている紹介制レストラン「No Code」のシェフ・米澤 文雄氏といった名だたるメンバーです。

写真:sheep_freaks

イベントではゲストとして、さまざまなジャンルの一流料理人が集結。これまで見たこともない羊料理の世界を繰り広げます。また、ウールから畜産まで多様な価値を持つ羊の魅力を伝えるべく、幅広い羊コンテンツを用意。限定コラボグッズやオリジナルグッズの販売や、各界のトップランナーを迎え羊にまつわるトークライブも開催されます。

またとない豪華ラインアップで、記憶に残る羊づくしの2日間。

近い未来、日本中を席巻するかもしれない羊の夜明けを、誰よりも早く体感してみてはいかがでしょうか。

<店舗情報>◆羊SUNRISE住所 : 東京都港区麻布十番2-19-10 PIA麻布十番2 3FTEL : 050-5594-7266<店舗情報>◆サイタブリア ベイパーク グリル バー住所 : 東京都江東区豊洲6-4-26TEL : 080-9179-5151

文:佐藤 明日香

The post 羊好きの、羊好きによる、羊好きのためのイベントが豊洲で開催! first appeared on 食べログマガジン.