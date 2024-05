【フォートナイト×スター・ウォーズ】5月3日より実施予定

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用バトルロイヤル「フォートナイト」において、SF映画「スター・ウォーズ」とのコラボコンテンツを5月3日より実施する。

今回のコラボでは、劇中でチューバッカが使っていた「ウーキーのボウキャスター」がバトルロイヤルモードに登場。また「レゴ フォートナイト」では帝国軍と反乱軍が登場し、反乱軍の村を作り上げて帝国軍を撃退できるほか、「スター・ウォーズ」の建築&装飾をアンロック可能な「レゴ パス: 反乱軍の冒険」も登場する。

加えて「フォートナイト フェスティバル」にはタトゥイーンの酒場をインスパイアしたジャムセッションステージが登場。「Rocket Racing」ではクエスト「フォースと共にあらんことを」が実施されるなど、ゲーム全体で行なわれる大規模なコラボコンテンツとなっている。

(C) 2024 Epic Games, Inc.

(C) 2024 The LEGO Group.

(C) & TM Lucasfilm Ltd.