【バンダイナムコエンターテインメント Steamキーコードセール】開催期間:5月2日0時~5月12日23時59分

Amazonにて、5月2日より5月12日23時59分までSteam版を対象とした「バンダイナムコエンターテインメント Steamキーコードセール」が開催されている。

期間中は、バンダイナムコエンターテインメントが発売するアクションRPG「.hack//G.U. Last Recode」とドラマティック討伐アクション「GOD EATER 3」が90%OFFとなるほか、フライトシューティング「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」やブレインパンク・アクションRPG「SCARLET NEXUS」、RPG「Tales of ARISE」、アイドルプロジェクトプロデュースゲーム「アイドルマスター スターリットシーズン」などもセールの対象となっている。

【セールタイトル】

タイトル 通常価格 割引率 セール価格 .hack//G.U. Last Recode 8,360円 90% 836円 ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition 12,650円 80% 2,530円 ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 8,360円 84% 1,338円 CODE VEIN 9,020円 85% 1,353円 GOD EATER 3 9,020円 90% 902円 Little Nightmares 2,420円 75% 605円 SCARLET NEXUS 9,020円 80% 1,804円 SCARLET NEXUS Ultimate Edition 12,540円 80% 2,508円 Tales of ARISE 4,400円 50% 2,200円 Tales of Arise - Beyond the Dawn Ultimate Edition 13,970円 34% 9,220円 Tales of Vesperia: Definitive Edition 6,270円 80% 1,254円 アイドルマスター スターリットシーズン 9,020円 60% 3,608円 アイドルマスター スターリットシーズン デジタルデラックスエディション 13,750円 60% 5,500円 ことばのパズル もじぴったんアンコール 3,520円 35% 2,288円 ミスタードリラー アンコール 3,520円 75% 880円 みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー 3,960円 50% 1,980円 リトルナイトメア2 3,960円 67% 1,307円 風のクロノア 1&2アンコール 5,478円 75% 1,370円