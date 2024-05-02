¡Ú²¤½££Ã£Ì¡Û¥¨¥à¥Ð¥ÚÉÔÈ¯¡¡PSG¤Ï£²ÅÙ¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡Ö¾¯¤·Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È»Ø´ø´±
¡¡²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë½à·è¾¡Âè£±Àï¡Ê£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤Ç¡¢½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê£Ð£Ó£Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Âè£²Àï¤Ï£·Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£Ð£Ó£Ç¤ÏÁ°È¾£³£¶Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢ÌÔ¹¶¤ËÅ¾¤¸¤Æ¡¢Å¨¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£¸åÈ¾£¶Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡Ê£²£µ¡Ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½£Ä£Æ¥¢¥Õ¥é¥¯¡¦¥Ï¥¥ß¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÏÉÔÈ¯¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï£Ã£Ì¤Î½à·è¾¡¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë£²ÅÙ¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¸å¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ï¾¯¤·Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£²Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï´Ñ½°¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤è¤ê¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¬³Î¼Â¤Ê¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ï¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£Ð£Ó£Ç¤ËàÃÖ¤ÅÚ»ºá¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡£