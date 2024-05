【Rise of the Ronin】発売日:3月22日標準価格:8,980円セール価格:6,995円

Amazonは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)から発売中のプレイステーション 5用オープンワールドアクションRPG「Rise of the Ronin」のパッケージ版を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から22%オフの6,995円。なお、本商品はCEROレーティング「D」(17才以上対象)versionとなる。

「Rise of the Ronin」は、「仁王」や「NINJA GAIDEN」でも知られる「Team NINJA」が手掛けたオープンワールドアクションRPG。幕末の日本を舞台に、プレーヤーは名もなき浪人として、激動の時代を生きた英傑たちと自分だけの歴史を紡いでいく。

本作では、近接武器や銃火器など、さまざまなプレイスタイルでシンプルかつ奥深い戦闘を楽しみながら、ひとりの浪人として幕末を生きる物語を体験できる。

【『Rise of the Ronin』ローンチトレーラー】

(C) 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.