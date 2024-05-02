ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¡ØRe¡§¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¡Ö¥¨¥¤¥¸¡×¤ËÂç´î¤Ó¡¡Stray Kids¤ÈÂÐÃÌ
ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØRe¡§¥ê¥Ù¥ó¥¸-ÍßË¾¤Î²Ì¤Æ¤Ë-¡Ù(Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦Stray Kids(¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥ê¥Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ï¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó)¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
(Á°Îóº¸¤«¤é)¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥ê¥Î¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¡¡(¸åÎóº¸¤«¤é)¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¥Ï¥ó¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó
ÂÐÃÌ¤Ï¡¢4·î27Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ª±é¸å¤Ë¼Â»Ü¡£½éÂÐÌÌ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É½ª»Ï²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼çÂê²Î¤Ø¤Î»×¤¤¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¸ø±é¸å¤ÎÂÐÃÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö(¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ)°µÅÝÅª¤Ê²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥È¡¼¥¯¤ä¥²¡¼¥àÉôÊ¬¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤¹¤´¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤ËStray Kids¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£Stray Kids¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¼çÂê²Î¤òStray Kids¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡ÖStray Kids¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÉü½²·à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Stray Kids¤µ¤ó¤Î¶Ê¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖWHY?¡×¤¬·àÃæ¤ÇÎ®¤ì¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖÁ¿¤Ï ¡Ö¡ØWHY?¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¡ÈÈ¿¹ü¿´¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤³¤Î¥É¥é¥ÞÅ¸³«¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î±ÇÁü¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È²»³Ú¤ÎÎÏ¡É¤Ç¡¢¤è¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
ÀÖÁ¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤³¤Î¡ØWHY?¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÁ¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¡È¥É¥é¥Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¼çÂê²Î¤¬¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¾è¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤Ç(¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç)¼çÂê²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¡È¥¥¿!¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥é¥Ã¥×¤Î½ê¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÀ¸¤ÇÄ°¤¤¤Æ¡¢ÂÎ´¶¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï ¡Ö¥é¥Ã¥×Ã´Åö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤È¥Ï¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À(¥é¥Ã¥×¤ò)ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¥é¥Ã¥×Ã´Åö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤È¥Ï¥ó¤â¡Ö(¤³¤ì¤«¤é¤â)°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÀÖÁ¿¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢(¤µ¤é¤Ë)¿Ê²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢È¿¹³Åª¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë´¶¾ð¤â¹þ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¡¢ÍÞ°µ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®Ë¾¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¼ÁÌä¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡ÖWHY?¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ê¤¼?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÀÖÁ¿¤Ï¡ÖËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØWHY?¡Ù¤Î²Î»ì¤ÎºÇ½é¤Ë¡ÈAge(¥¨¥¤¥¸)¡É¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í?(¾Ð) ¤â¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢°ìÆ±¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤Ï¤¤! Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹!¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤¦¤ì¤·¤¤ÊÖÅú¤ËÀÖÁ¿¤â¡Ö(¼çÂê²Î¤ò)°ìÀ¸¡¢ËèÆüÄ°¤¤Þ¤¹!(¾Ð)¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¤â¡Ö¤Ê¤¼?¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö½Õ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼ºù¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«? ¥¹¥Æ¥¤Êºù¤ò¤É¤¦¤·¤ÆÄ¹¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«? ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡Öºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã»¤¤¤«¤é¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê?¡×¤ÈÀÖÁ¿¤¬¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊÖ¤·¡¢°ìÆ±¡Ö¤¢¡Á!¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¡ØRe:¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö2²ó¤Û¤É´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÁêÃÌ¡£¥¢¥¤¥¨¥ó¤¬¡Ö¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡á°¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö(¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¤Ï)ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ä»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¤È¾¯¤·¾È¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡£¥ê¥Î¤Ï¡Ö¥±¥µ¥Í¥¸¥å¥»¥è¡á¤ª²ñ·×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ú¹ñ¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¥¥à¥Á ¥±¥µ¥Í¥¸¥å¥»¥è! (¥¥à¥Á¤Î¤ª²ñ·×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!)¡×¤ÈÁáÂ®¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÈäÏª¡£ÀÖÁ¿¤ÎÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ë°ìÆ±¡¢¡Ö¤ª¡Á!¡×¡Ö´°àú!¡×¡Ö¤â¤¦´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¹!¡×¡ÖÈ¯²»¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
ÂÐÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Stray Kids¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Î´¶ÁÛ¤òÀÖÁ¿¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¸ì¤ò¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö(Âè4ÏÃ¤«¤é)Íý»öÄ¹Áª¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤ÅÍ¤ÈÂçÍ§°êÌï¤È¤ÎÂÐ·è¤Î½ê¤¬¡¢4ÏÃ°Ê¹ß¤è¤êÇ»¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÍÛ·î¤ä¼ÓÌí¤È¤Î´Ø·¸À¤â¤À¤ó¤À¤ó·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÅÍ¤ÎÍßË¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤À!¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
(Á°Îóº¸¤«¤é)¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥ê¥Î¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¡¡(¸åÎóº¸¤«¤é)¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¥Ï¥ó¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó
ÂÐÃÌ¤Ï¡¢4·î27Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ª±é¸å¤Ë¼Â»Ü¡£½éÂÐÌÌ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É½ª»Ï²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼çÂê²Î¤Ø¤Î»×¤¤¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¼çÂê²Î¤òStray Kids¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡ÖStray Kids¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÉü½²·à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Stray Kids¤µ¤ó¤Î¶Ê¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖWHY?¡×¤¬·àÃæ¤ÇÎ®¤ì¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖÁ¿¤Ï ¡Ö¡ØWHY?¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¡ÈÈ¿¹ü¿´¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤³¤Î¥É¥é¥ÞÅ¸³«¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î±ÇÁü¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È²»³Ú¤ÎÎÏ¡É¤Ç¡¢¤è¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
ÀÖÁ¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤³¤Î¡ØWHY?¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÁ¿¤µ¤ó¤«¤é¤â¡È¥É¥é¥Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¼çÂê²Î¤¬¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¾è¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤Ç(¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç)¼çÂê²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¡È¥¥¿!¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥é¥Ã¥×¤Î½ê¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÀ¸¤ÇÄ°¤¤¤Æ¡¢ÂÎ´¶¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï ¡Ö¥é¥Ã¥×Ã´Åö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤È¥Ï¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À(¥é¥Ã¥×¤ò)ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¥é¥Ã¥×Ã´Åö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤È¥Ï¥ó¤â¡Ö(¤³¤ì¤«¤é¤â)°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÀÖÁ¿¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢(¤µ¤é¤Ë)¿Ê²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢È¿¹³Åª¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë´¶¾ð¤â¹þ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¡¢ÍÞ°µ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®Ë¾¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¼ÁÌä¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡ÖWHY?¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ê¤¼?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÀÖÁ¿¤Ï¡ÖËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØWHY?¡Ù¤Î²Î»ì¤ÎºÇ½é¤Ë¡ÈAge(¥¨¥¤¥¸)¡É¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í?(¾Ð) ¤â¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢°ìÆ±¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤Ï¤¤! Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹!¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤¦¤ì¤·¤¤ÊÖÅú¤ËÀÖÁ¿¤â¡Ö(¼çÂê²Î¤ò)°ìÀ¸¡¢ËèÆüÄ°¤¤Þ¤¹!(¾Ð)¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¤â¡Ö¤Ê¤¼?¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö½Õ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼ºù¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«? ¥¹¥Æ¥¤Êºù¤ò¤É¤¦¤·¤ÆÄ¹¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«? ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡Öºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã»¤¤¤«¤é¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê?¡×¤ÈÀÖÁ¿¤¬¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊÖ¤·¡¢°ìÆ±¡Ö¤¢¡Á!¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¡ØRe:¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö2²ó¤Û¤É´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÁêÃÌ¡£¥¢¥¤¥¨¥ó¤¬¡Ö¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡á°¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö(¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¤Ï)ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ä»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¤È¾¯¤·¾È¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡£¥ê¥Î¤Ï¡Ö¥±¥µ¥Í¥¸¥å¥»¥è¡á¤ª²ñ·×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ú¹ñ¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¥¥à¥Á ¥±¥µ¥Í¥¸¥å¥»¥è! (¥¥à¥Á¤Î¤ª²ñ·×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!)¡×¤ÈÁáÂ®¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÈäÏª¡£ÀÖÁ¿¤ÎÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ë°ìÆ±¡¢¡Ö¤ª¡Á!¡×¡Ö´°àú!¡×¡Ö¤â¤¦´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¹!¡×¡ÖÈ¯²»¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
ÂÐÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Stray Kids¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Î´¶ÁÛ¤òÀÖÁ¿¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¸ì¤ò¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö(Âè4ÏÃ¤«¤é)Íý»öÄ¹Áª¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤ÅÍ¤ÈÂçÍ§°êÌï¤È¤ÎÂÐ·è¤Î½ê¤¬¡¢4ÏÃ°Ê¹ß¤è¤êÇ»¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÍÛ·î¤ä¼ÓÌí¤È¤Î´Ø·¸À¤â¤À¤ó¤À¤ó·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÅÍ¤ÎÍßË¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤À!¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó