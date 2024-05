DIAURAとΛrlequiΩが4月29日(月祝)、東京・ラフォーレミュージアム原宿にて、黒服限定ライヴ<THIS IS MY CULT.〜黒服限定 愚⺠VSダメ人間〜>を開催した。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。<黒服限定 愚⺠VSダメ人間>は“黒”をテーマにラフォーレ原宿にて開催していたコラボイベント『DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜Side Black〜」』の最終日に行われたものだ。来場者のドレスコードは“黒服限定”。両バンドのファンは上下黒の服を身にまとい、会場内を漆黒の世界に染め上げた。



▼ΛrlequiΩ



▼DIAURA

■ツーマンツアー<DIAURA × ΛrlequiΩ 「THIS IS MY CULT.」>

▼2024年

4月24日(水) 東京・Spotify O-WEST

4月29日(月/祝) 東京・ラフォーレミュージアム原宿

5月03日(金/祝) 青森・青森Quarter

5月05日(日/祝) 北海道・札幌SPiCE

5月06日(月/祝) 北海道・札幌SPiCE

5月11日(土) 福島・郡山Hip Shot Japan

5月12日(日) 宮城・仙台MACANA

5月14日(火) 栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-2

5月17日(金) 千葉・柏PALOOZA

5月22日(水) 埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3

5月25日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

5月26日(日) 福岡・福岡DRUM Be-1

5月29日(水) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!

6月01日(土) 大阪・OSAKA MUSE

6月02日(日) 大阪・OSAKA MUSE

6月08日(土) 愛知・名古屋Electric Lady Land

6月09日(日) 愛知・名古屋Electric Lady Land

6月15日(土) 東京・新宿BLAZE

6月16日(日) 東京・新宿BLAZE

・土日祝:open17:00 / start17:30

・平日:open18:00 / start18:30

▼チケット

・前売\6,000 (税込/D別)

・当日\6,500 (税込/D別)

一般発売:2月4日(日)10:00〜

https://eplus.jp/diauraxarlequin/

(問)NEXTROAD 03-5114-7444



■LIVE DVD『DIAURA×ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.」』

2024年4月21日リリース

※DIAURAまたはΛrlequiΩの通販

※<DIAURA×ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.」>ツアー会場限定販売

【DVD】TIMC-001A \8,800 (tax in)

※DVD+ブックレット 24P付

▼収録内容

1.OP

2.ダメ人間 / ΛrlequiΩ

3.MASTER / DIAURA

4.手放して掴む零 / ΛrlequiΩ

5.愚踊 / DIAURA

6.世界の終わりと夜明け前 / ΛrlequiΩ

7.ANTISM / DIAURA

8.ED

●Special Movie

-MC-

1.Hello / ΛrlequiΩ

2.STARRY INFERNO / DIAURA



また、メンバーもこの日はラフォーレ原宿館内ブランドショップとのコラボアパレルに身を包み、普段とは異なる特別な出で立ちにてライブに登場。原宿×V系を見事に融合させ、それぞれのファンを大きき沸かせた。先攻はΛrlequiΩ。1曲目から代表作でありファンの名称となっている「ダメ人間」を披露し、会場の熱量を一気に高めた。後攻のDIAURAは、会場の都合上、ジャンプやモッシュ禁止という制限がある中ではあったものの、それをものともせずに全10曲を歌い上げた。両バンドは4月24日(水)よりツーマンツアー<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.」>を開催中だ。ツアーファイナルは6月16日(日)の東京・新宿BLAZE公演となる。