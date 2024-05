水に強くつけっぱなしOKのステンレスジュエリー！BLOOM「サマーコレクション」

s-meエステールのジュエリーブランド「BLOOM」から、新作サマーコレクションが販売されます。

BLOOM「サマーコレクション」

■新作サマーコレクション コンセプト

BLOOM2024 Summer Collectionのコンセプトは“My only_”

部屋に差し込む日差しで目を覚ます。待ちわびた夏はもうすぐそこへ。

My story , My jewelry 私だけのコーディネートで2024年の夏をもっと楽しもう。

私らしく楽しむBLOOMのSummer Collection

RONDELLE

BLOOM 2024 サマーコレクションではBLOOMのアイコンジュエリー「RONDELLE(ロンデル)」シリーズがミニマムに楽しめる6色の新作が発売されます。

さりげない輝きが楽しめるミニマムサイズのロンデルは、長さ調節もできてレイヤードジュエリーにもピッタリで、この夏のコーディネートの幅を広げてくれる相棒ジュエリーにおすすめです。

<商品情報>

ロンデルピアス :K10YG/K10PG/K10WG 25,300円(税込)

ロンデルネックレス:K10YG/K10PG/K10WG 25,300円(税込)

【新色6色をまとめて紹介!】

RONDELLE(ロンデル) 左から順番に紹介

BERRY PINK :淡い甘さと奥行きのある深みピンクが繊細で可愛らしい色合い

MELLOW ORANGE:優しいけど真の強さを感じるような気品のある色合い

LIME GREEN :エッジの効いたグリーンのきらめきにブルーで抜け感をプラス

WARM YELLOW :眩しい日の光に溶けるような幸福感のあるカラー

LILAC PURPLE :思わず視線を引き込む様な凛とした上品なカラー

SHINE BLUE :雫を連想させるみずみずしい色合いが透明感溢れる印象に

<RONDELLEシリーズ 販売店舗>

・BLOOM全店舗(2024年4月27日(土)より販売開始

・公式オンラインストア(2024年4月19日(金)より販売開始)

■夏のお出かけにステンレスの選択を

この夏のお出かけにおすすめなのが、ステンレスジュエリー。

水にも強く、つけっぱなしOK!なので旅行先のアクティビティも気にせず楽しめます。

BLOOMらしいシンプル×フェミニンなデザインのステンレスアイテムも多く取り揃えていますので、毎日の一軍ジュエリーとしても使えます。

<商品情報>

ステンレスジュエリー 上段左から順番に紹介

デザインネックレス :サージカルステンレス316L 8,800円(税込)

しずくデザインネックレス(CZ):サージカルステンレス316L 8,800円(税込)

ピアス 下段左から順に紹介

ハートピアス :サージカルステンレス316L 5,500円(税込)

淡水パールフックピアス:サージカルステンレス316L 8,800円(税込)

■上品なシンプルジュエリー

馬蹄モチーフに7石のトパーズが輝くネックレスは、昨年の発売より大人気のアイテム。

馬蹄モチーフは、舞い込んできた幸運を受け止めて、幸せをもたらしてくれる、お守りジュエリーとしても人気だそうです。

上品でシンプルなデザインなのでファーストジュエリーとしてプレゼントにはもちろん、どんなコーディネートにも合わせやすく、タイムレスにお使いいただける自分へのご褒美ジュエリーとしてもおすすめです。

馬蹄ネックレス(ホワイトトパーズ)

<商品情報>

馬蹄ネックレス(ホワイトトパーズ):K10YG 11,000円(税込)

<ステンレスジュエリー・馬蹄ネックレス 販売店舗>

・BLOOM全店舗、公式オンラインストア(ともに発売中)

■Summer Campaign 開催!

BLOOM直営店及び公式オンラインストアでは、2024年4月27日(土)より、サマーキャンペーンが開催中です。

夏の新作商品購入で、シンプルなゴールドベースにフラワーモチーフとパールチャームがアクセントのオリジナルヘアクリップが頂けます。

ヘアクリップは、新作ジュエリーとのコーディネートはもちろん、いつものヘアアレンジにプラスワンで夏らしい雰囲気にしてくれる万能アイテムです。

サマーキャンペーン

<キャンペーン期間>

2024年4月27日(土)〜5月31日(金)

<対象店舗>

BLOOM直営店全店、公式オンラインストア

※数量限定の為オリジナルヘアクリップはなくなり次第終了です。

※詳細は各店舗までお問い合わせください。

