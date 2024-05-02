２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨

０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１４：００ 日・消費者態度指数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・四半期非農業部門労働生産性指数（速報値）

２１：３０ 米・四半期単位労働コスト（速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・製造業新規受注

※中国，ポーランド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：大東建<1878>，伊藤米久ＨＤ<2296>，シスロケ<2480>，ＹＫＴ<2693>，ジョイ本田<3191>，ハウスコム<3275>，ＢＢタワー<3776>，すららネット<3998>，ストリームＭ<4772>，シンポ<5903>，アルインコ<5933>，ＴＯＡ<6809>，丸紅<8002>，住友商<8053>，三菱商<8058>，リコーリース<8566>，フジ住<8860>，ＪＡＬ<9201>，タカヨシＨＤ<9259>，セキド<9878>

※海外企業決算発表：アップル，アムジェンほか



出所：MINKABU PRESS