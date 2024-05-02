１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７９．００ドル（－２．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３１１．０ドル（＋８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６４８．９セント（＋９．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８１．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．２５セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５５．７５セント（＋１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．４４（－６．０２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７９．００ドル（－２．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３１１．０ドル（＋８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６４８．９セント（＋９．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８１．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．２５セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５５．７５セント（＋１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．４４（－６．０２）
出所：MINKABU PRESS