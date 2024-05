災害時に出動するコンテナホテル“HOTEL R9 The Yard 小美玉”が、5月5日(日)から、茨城・小美玉市にオープンする。■全44部屋を展開今回オープンするHOTEL R9 The Yard 小美玉は、羽鳥駅から徒歩約5分のけやき通り沿いに位置する、斬新な外観と上質な空間を持ち合わせたコンテナホテル。客室は、ダブルルーム39室とツインルーム5室の全44室を用意。いずれも隣室と壁を接しない独立客室を採用しており、静粛性とプライバシー性に優れた造りとなっている。また、良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機などが備わった空間で、シンプルながら高い快適性を実現させた。なお、小美玉市とは4月19日(金)付でレスキューホテルの出動に係る災害協定を締結。有事の際は避難所などの役割を担うことになる。【「HOTEL R9 The Yard 小美玉」概要】オープン日:5月5日(日)