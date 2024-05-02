本日の予定【経済指標】
【韓国】
消費者物価指数（4月）08:00
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.1%（前年比)
【豪州】
貿易収支（3月）10:30
予想 N/A 前回 72.8億豪ドル（貿易収支)
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（4月）15:30
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 1.0%（前年比)
小売売上高（3月）15:30
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30
予想 N/A 前回 45.2（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想 42.2 前回 42.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00
予想 45.6 前回 45.6（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2024年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 0.4%（前期比)
予想 N/A 前回 4.3%（前年比)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
貿易収支（3月）21:30
予想 -699.0億ドル 前回 -689.0億ドル（貿易収支)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第1四半期）21:30
予想 1.5% 前回 3.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 2.0% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（04/21 - 04/27）21:30
予想 21.0万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/14 - 04/20）
予想 179.0万件 前回 178.1万件（継続受給者数)
製造業新規受注（3月）23:00
予想 2.1% 前回 1.4%（前月比)
耐久財受注（確報値）（3月）23:00
予想 2.6% 前回 2.6%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（4月）08:00
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.1%（前年比)
【豪州】
貿易収支（3月）10:30
予想 N/A 前回 72.8億豪ドル（貿易収支)
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（4月）15:30
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 1.0%（前年比)
小売売上高（3月）15:30
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30
予想 N/A 前回 45.2（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想 42.2 前回 42.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00
予想 45.6 前回 45.6（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2024年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 0.4%（前期比)
予想 N/A 前回 4.3%（前年比)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
貿易収支（3月）21:30
予想 -699.0億ドル 前回 -689.0億ドル（貿易収支)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第1四半期）21:30
予想 1.5% 前回 3.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 2.0% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（04/21 - 04/27）21:30
予想 21.0万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/14 - 04/20）
予想 179.0万件 前回 178.1万件（継続受給者数)
製造業新規受注（3月）23:00
予想 2.1% 前回 1.4%（前月比)
耐久財受注（確報値）（3月）23:00
予想 2.6% 前回 2.6%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
※予定は変更することがあります