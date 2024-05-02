日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円安の3万7840円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41709.62円 ボリンジャーバンド3σ
40747.88円 ボリンジャーバンド2σ
39786.14円 ボリンジャーバンド1σ
39490.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38824.40円 25日移動平均
38740.00円 一目均衡表・基準線
38274.05円 1日日経平均株価現物終値
38272.27円 75日移動平均
38006.00円 5日移動平均
37862.66円 ボリンジャーバンド-1σ
37840.00円 2日夜間取引終値
37730.00円 一目均衡表・転換線
37685.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36900.92円 ボリンジャーバンド2σ
35939.18円 ボリンジャーバンド3σ
34677.45円 200日移動平均
株探ニュース
41709.62円 ボリンジャーバンド3σ
40747.88円 ボリンジャーバンド2σ
39786.14円 ボリンジャーバンド1σ
39490.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38824.40円 25日移動平均
38740.00円 一目均衡表・基準線
38274.05円 1日日経平均株価現物終値
38272.27円 75日移動平均
38006.00円 5日移動平均
37862.66円 ボリンジャーバンド-1σ
37840.00円 2日夜間取引終値
37730.00円 一目均衡表・転換線
37685.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36900.92円 ボリンジャーバンド2σ
35939.18円 ボリンジャーバンド3σ
34677.45円 200日移動平均
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