　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円安の3万7840円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41709.62円　　ボリンジャーバンド3σ
40747.88円　　ボリンジャーバンド2σ
39786.14円　　ボリンジャーバンド1σ
39490.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38824.40円　　25日移動平均
38740.00円　　一目均衡表・基準線
38274.05円　　1日日経平均株価現物終値
38272.27円　　75日移動平均
38006.00円　　5日移動平均
37862.66円　　ボリンジャーバンド-1σ
37840.00円　　2日夜間取引終値
37730.00円　　一目均衡表・転換線
37685.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36900.92円　　ボリンジャーバンド2σ
35939.18円　　ボリンジャーバンド3σ
34677.45円　　200日移動平均


株探ニュース