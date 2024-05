『トランスフォーマー』と『G.I.ジョー』実写版シリーズのクロスオーバー映画が発表された。大型の変形ロボットと、地上最強の特殊部隊が共闘し、激しい火花を散らす。

『G.I.ジョー』実写版はこれまでに3作が制作されており、最新作は2021年の『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』。日本を舞台としたこの作品で、主人公スネークアイズの旧友にして宿敵であるストームシャドーを演じたアンドリュー・小路はこの企画について米に尋ねられると、笑いながら冗談半分で「メガトロンを倒す」と宣言している。

「ストームシャドーが全員倒す。全員だ。弓矢で射る。全て片付ける。」

©2021 Paramount Pictures. Hasbro, G.I. Joe and all related characters are trademarks of Hasbro. © 2021 Hasbro. All Rights Reserved.

もちろん、いくらストームシャドーが強いとは言え、弓矢だけでメガトロン様を倒せるはずもない。それでは、G.I.ジョーのキャラクターがオートボットやディセプティコンらを相手にする時、一体どのようにして戦うのだろう?

両シリーズのプロデューサー、ロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラによれば、基本的なコンセプトは『トランスフォーマー』の世界にG.I.ジョーのキャラクターたちが参戦してくるというもの。この大胆なクロスオーバーは、『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023)本編のラストで示唆された。まだ具体的な製作・公開スケジュールは不明だ。

Source:

The post first appeared on .