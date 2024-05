プロ仕様のバイオベース消臭クリーナー！『フレッシュスタート』

エムエルジェイから、米国製のバクテリア製剤を使用したバイオベースの消臭クリーナー「FRESH START(フレッシュスタート)」が発売されます。

FRESH START(フレッシュスタート)

価格 :2,200円(税込)

発売日 :2024年4月

原産国 :アメリカ合衆国

成分 :有機物・界面活性剤・香料

液性 :弱アルカリ性

内容量 :1,000MLスプレー 2,640円(税込)

4,000MLボトル 5,280円(税込)

同社は自動車用品、介護用品(現在は閉業)、厨房用品、ペット用品を扱う輸入商社ですが、お客様との対話から自動車のシートや介護ベッド、ペットのいる家庭のカーペットやソファなど日常のあらゆるシーンで、有機物の「臭い」や「汚れ・シミ」が大きな悩みになっているという声を耳にしてきました。

日本では消臭剤といえば化学物質を使用したものや、強い香りで臭いを覆い隠すものが主流で、ケミカルフリーの製品は少なく、子どもやペットのいる家庭でも安心して使用できる、効果の高い消臭シミ取り剤を案内したいと考えました。

商品の特徴

<信頼の米国製。効果と安全性はお墨付き>

米国製のバイオ酵素製剤を100%使用しています。

フレッシュスタートと全くの同一成分配合の商品は、米国で30年以上の販売実績を持ち、信頼のおける米国カーペット・ラグ協会(CRI)より、すべての色落ちしにくいカーペットに安全で効果的であることが認証され、ユーザーからの絶大な支持と販売実績を誇ります。

化学物質は一切含んでいないので、小さいお子様やペットにも安全で、環境にやさしい、最高品質基準の製品です。

<化学物質不使用!ごまかさない、隠さない…元から消す!>

化学物質を使用して、臭いや汚れをごまかしたり、覆い隠したりする製品ではありません。

プロ仕様の元気いっぱいの活性バクテリアや酵素がアンモニアや有機物を分解・除去し、排泄物(尿・便)、吐しゃ物、コーヒー、赤ワイン、その他の頑固なシミや臭いを元から強力に取り除きます。

<安心・安全!あらゆるシーンで簡単に驚きの消臭・シミ取り効果>

米国では今まで使用した中で最も効果的なシミ・臭い除去剤と評判!

コーヒーやジュース、ワインなどの有機物の食べこぼしから、介護の現場、ペットの排泄物、ゴミバケツのニオイまで、プロ仕様の強力処方が効果的に対応します。

使用方法

フレッシュスタートを臭いの元やシミ汚れに浸透するよう十分にスプレーし、やわらかいブラシ・スポンジ等で軽くこすり、その後、自然乾燥させればOK!

頑固な臭い、汚れにはこの作業を何回か繰り返します。

用途

リビング用品=ソファやカーペット、ベッド布製の壁紙、排水口、生ゴミバケツなど

ペット用品=ベッド、ゲージ、トイレ、洋服など

介護用品=介護ベッド、シーツ、マット、車イス、オムツ入れなど

その他=自動車の布製シート、衣類

