大型連休。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像①～⑯】地図で一目でわかる渋滞予測 NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：5月3日・4日

（最大の渋滞：5月3日（金）8時をピークに東北道 羽生PA付近を先頭に40km）

□上り：5月4日・5日

（最大の渋滞：5月5日（日）16時をピークに関越道 高坂SA付近を先頭に40km）

とみています。

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

（下り）

・東北道 羽生PA付近

5～15時

最大40km 最大約1時間20分

・東北道 栃木IC付近

8～12時

最大10km 最大約20分



・東北道 上河内SA付近

5～9時

最大15km 最大約40分

・東北道 矢坂北PA付近

8～17時

最大25km 最大約1時間

・東北道 大和IC付近

8～13時

最大15km 最大約45分

・東北道 福島TN付近

７～14時

最大15km 最大約45分

・常磐道 守谷SA付近

6～14時

最大15km 最大約30分

・常磐道 桜土浦IC付近

7～14時

最大10km 最大約20分

・関越道 藤岡JCT付近

５～14時

最大30km 最大約1時間

・関越道 高坂SA付近

5～15時

最大30km 最大約1時間

・東京湾アクアライン アクアTN付近

首都高湾岸線（西行き）大井JCT付近まで延伸

5～16時

最大19km 最大約3時間20分

・首都高湾岸線（東行き）大黒JCT付近まで延伸

5～16時

最大15km 最大約1時間25分

・首都高川崎線（上り）殿町入口付近まで延伸

5～16時

最大9km 最大約1時間5分

・上信越道 甘楽PA付近

7～14時

最大15km 最大約40分

・上信越道 碓氷軽井沢IC付近

12～18時

最大10km 最大約30分

・上信越道 更埴JCT付近

7～12時

最大10km 最大約25分

・京葉道路 貝塚IC付近

6～15時

最大25km 最大約1時間15分

・中央道 相模湖IC付近

4～17時

最大45km 最大約2時間15分

・東名 岡崎IC付近

8～13時

最大20km 最大約50分

・東名 秦野中井IC付近

20～17時

最大45km 最大約1時間50分

・東名 豊田JCT

15～20時

最大20km 最大約50分

・名神 尾西BS付近

７～16時

最大15km 最大約40分

・名神 関ケ原TN付近

7～16時

最大15km 最大約40分

・新東名 岡崎東IC付近

7～14時

最大20km 最大約50分

・東海北陸道 各務原TN付近

8～13時

最大15km 最大約40分

・東海北陸道 白川郷IC付近

9～18時

最大15km 最大約1時間

・北陸道 能美根上SIC付近

7～20時

最大10km 最大約25分

（外回り）

・外環道 三郷JCT付近

6～12時

最大10km 最大約40分

・圏央道 八王子JCT付近

4～17時

最大15km 最大約45分

（内回り）

・東海環状道 五斗蒔PA付近

7～13時

最大15km 最大約1時間

（上り）

・常磐道 柏IC付近

16～20時

最大10km 最大約25分

・関越道 高坂SA付近

16～20時

最大15km 最大約30分

・北関東道 友部JCT付近

15～20時

最大10km 最大約30分

・京葉道路 穴川IC付近

15～19時

最大10km 最大約30分

・東京湾アクアライン 海ほたるPA付近

15～22時

最大10km 最大約30分

・横浜横須賀道路 朝比奈IC付近

16～20時

最大10km 最大約25分

・中央道 屏風山PA付近

9～14時

最大10km 最大約25分

・中央道 岡谷JCT付近

9～15時

最大10km 最大約30分

・中央道 小仏TN付近

14～23時

最大20km 最大約1時間20分

・新東名 観音山TN付近

8～14時

最大20km 最大約50分

・名神 一宮IC付近

14～23時

最大15km 最大約40分

・東名 小牧JCT付近

7～13時

最大10km 最大約25分

・東名 岡崎IC付近

8～14時

最大30km 最大約1時間15分

・東名 都夫良野TN付近

16～22時

最大10km 最大約25分

・東名 横浜青葉IC付近

19～23時

最大10km 最大約30分

・東名 綾瀬IC付近

14～23時

最大15km 最大約40分

・北陸道 美川IC付近

5～20時

最大10km 最大約25分

（内回り）

・圏央道 八王子JCT付近

4～17時

最大25km 最大約1時間15分

・圏央道 海老名JCT付近

18～14時

最大10km 最大約25分

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑨⑩】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・中央道 屏風山PA付近（長野方向）

9～14時

最大10km 最大約25分

・白川郷IC付近（富山方向）

9～18時

最大15km 最大約1時間

・五斗蒔PA付近（岐阜方向）

7～13時

最大15km 最大約1時間

・小牧JCT付近

7～13時

最大10km 最大約25分



・各務原TN付近（富山方向）

8～13時

最大15km 最大約40分



・関ケ原TN付近（大阪方向）

7～16時

最大15km 最大約40分



・一宮IC付近（名古屋方向）

8～13時、14～23時

最大15km 最大約40分

・尾西BS付近（大阪方向）

7～16時

最大15km 最大約40分

・亀山SIC付近（大阪方向）

7～17時

最大20km 最大約50分



・豊田JCT付近（名古屋方向）

15～20時

最大20km 最大約50分

・名古屋南JCT付近

8～13時

最大10km 最大約25分

・弥富木曽岬IC付近（大阪方向）

6～16時

最大30km 最大約1時間15分

・観音山TN付近（東京方向）

8～14時

最大20km 最大約50分

・岡崎東IC付近（名古屋方向）

7～14時

最大20km 最大約50分



・岡崎IC付近（東京方向）

8～14時

最大30km 最大約1時間15分

・豊田JCT付近（東京方向）

8～14時

最大15km 最大約40分

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑪⑫】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・大津IC付近（大阪方向）

9～21時

（名神高速から）

最大20km 最大約1時間40分

（新名神から）

最大20km 最大約1時間40分

・橋上TN付近（京都方向）

16～21時

最大10km 最大約25分

・宇治TN付近（名古屋方向）

6～17時

（京滋バイパスから）

最大10km 最大約40分

（第二京浜道路から）

最大20km 最大約1時間20分

・川西IC付近（広島方向）

7～13時

最大15km 最大約1時間15分

・宝塚西TN付近（大阪方向）

16～20時

最大10km 最大約40分

・深江サグ付近（大阪方向）

8～23時

最大1km 最大約45分

・伊川谷JCT付近（大阪方向）

8～12時

最大10km 最大約25分



・名谷JCT付近（姫路方向）

6～16時

最大33km 最大約2時間5分



・宝塚東TN付近（広島方向）

7～13時

最大15km 最大約1時間

・淡路島中央IC付近（鳴門方向）

6～17時

最大40km 最大約2時間

・鳴門北IC出口付近（鳴門方向）

6～15時

最大10km 最大約30分

・高倉山TN付近（白浜方向）

9～14時

最大10km 最大約30分

・松原IC付近（和歌山方向）

8～12時

最大10km 最大約30分

・東岩代TN付近（大阪方向）

17～21時

最大10km 最大約30分

・松阪TN付近（名古屋方向）

15～20時

最大10km 最大約25分

・鈴鹿TN付近（大阪方向）

5～17時

最大10km 最大約20分

・みなべIC付近（白浜方向）

11～17時

最大10km 最大約30分

・天理IC付近（名古屋方向）

7～13時

最大15km 最大約40分

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像⑬⑭】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本 中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・名越山TN付近（広島方向）

8～13時

最大10km 最大約30分

・清水TN付近（岡山方向）

8～14時

最大15km 最大約40分



・志和TN付近（岡山方向）

8～14時

最大10km 最大約30分



・因島北IC付近（愛媛方向）

7～24時

最大10km 最大約30分



・明神山TN付近（宇和島方向）

9～14時

最大10km 最大約1時間



・築城IC付近（大分方向）

8～15時

最大15km 最大約45分

・古賀SA付近（山口方向）

9～13時

最大15km 最大約45分

・筑紫野IC付近（熊本方向）

6～13時

最大30km 最大約1時間30分

・広川IC付近（熊本方向）

9～14時

最大10km 最大約30分



「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑮⑯】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

（上り）

・西那須野塩原IC付近 15キロ

・上河内SA付近 15キロ

・栃木IC付近 10キロ

・羽生PA付近 20キロ

（下り）

・羽生PA付近 35キロ

・栃木IC付近 10キロ



□北関東道

（上り）

・友部JCT付近 15キロ



□外環道

（下り）

・三郷JCT付近 10キロ



□常磐道

（上り）

・千代田石岡IC付近 15キロ

・柏IC付近 20キロ

（下り）

・守谷SA付近 15キロ

・桜土浦IC付近 10キロ

・友部JCT付近 15キロ



□京葉道路

（上り）

・穴川IC付近 10キロ

・花輪IC付近 10キロ

（下り）

・貝塚IC付近 20キロ



□東関東道

（上り）

・湾岸市川IC付近 10キロ



□関越道

（上り）

・高坂SA付近 35キロ

（下り）

・高坂SA付近 20キロ



□上信越道

（上り）

・甘楽PA付近 15キロ

（下り）

・甘楽PA付近 10キロ



□横浜横須賀道路

（上り）

・朝比奈IC付近 10キロ

（下り）

・逗子IC付近 15キロ



□東京湾アクアライン

（上り）

・アクアTN付近 10キロ

・海ほたるPA付近 15キロ

（西行き）

・アクアTN付近 17キロ

（東行き）

・アクアTN付近 10キロ



□中央道

（下り）

・相模湖IC付近 45キロ

・土岐JCT付近 15キロ



□圏央道

（上り）

・牛久阿見IC付近 10キロ

（下り）

・八王子JCT付近 15キロ



□東名高速道路

（下り）

・綾瀬SIC付近 20キロ

・秦野中井IC付近 10キロ

・御殿場IC付近 10キロ

・豊田JCT付近 10キロ



□新東名

（下り）

・岡崎東IC付近 20キロ



□北陸道

（下り）

・能美根上SIC付近 10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑰】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□中央道

（大阪方面）

・土岐JC付近 15キロ



□東名高速道路

（名古屋方面）

・小牧JCT付近 10キロ

・豊田JCT付近 20キロ

（東京方面）

・豊田JCT付近 10キロ

・岡崎IC付近 20キロ



□新東名高速

（名古屋方面）

・岡崎東IC付近 20キロ

・観音山トンネル付近 20キロ



□名神高速

（名古屋方面）

・一宮IC付近 15キロ



□伊勢湾岸道

（名古屋方面）

・飛鳥IC付近 10キロ

・亀山SIC付近 20キロ

（大阪方面）

・弥富木曽岬IC付近 20キロ

・亀山SIC付近 15キロ



□伊勢道

（名古屋方面）

・松阪トンネル付近 10キロ

（伊勢方面）

・勢和多気JC付近 10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑱⑲】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速

（名古屋方面）

・大津IC付近 25キロ

（大阪方面）

・菩提寺PA付近 15キロ

・大津IC付近 15キロ



□新名神

（大阪方面）

・大津IC付近 15キロ

（広島方面）

・川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

（大阪方面）

・宇治トンネル付近 10キロ

（名古屋方面）

・宇治トンネル付近 10キロ



□第二京阪道路

（名古屋方面）

・宇治トンネル付近 10キロ



□阪神高速

（大阪方面）

・深サグ付近 13キロ

（姫路方面）

・京橋合流地点付近 18キロ

（和歌山方面）

・岸和田北出口付近 18キロ



□第二神明道路

（大阪方面）

・伊川谷JCT付近 10キロ

・舞子トンネル付近 10キロ



□近畿道

（名古屋方面）

・天理IC付近 10キロ

（和歌山方面）

・松原IC付近 10キロ



□阪和道

（大阪方面）

・高倉山トンネル付近 10キロ



□中国自動車道

（大阪方面）

・宝塚西トンネル付近 10キロ

・神戸JCT付近 10キロ

（広島方面）

・宝塚東トンネル付近 10キロ



□神戸淡路鳴門道

（大阪方面）

・淡路IC付近 20キロ



□湯浅御坊道路

（大阪方面）

・東岩代トンネル付近 10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・西瀬戸道（瀬戸内しまなみ海道） 向東BS付近（岡山方向）

7～24時

最大15km 最大約45分



・松山道 袋口TN付近（松山方向）

16～20時

最大10km 最大約1時間

・長崎道 古賀SA付近（山口方向）

17～翌0時

最大20km 最大約1時間

・長崎道 基山PA付近（山口方向）

15～23時

最大10km 最大約30分

・大分道 鳥栖JCT付近（熊本方向）

9～12時

最大10km 最大約30分

・九州道 広川IC付近（山口方向）

15～翌0時

最大25km 最大約1時間15分

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉑㉒】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

（下り）

・東北道 久喜IC付近

7～13時

最大15km 最大約30分

・関越道 高坂SA付近

8時～13時

最大20km 最大約40分

・京葉道路 貝塚IC付近

7～13時

最大10km 最大約30分

・東京湾アクアライン アクアTN付近

・首都高湾岸線（西行き）東海JCT付近まで延伸

5～14時

最大12km 最大2時間30分



・首都高湾岸線（東行き）東扇島出入口付近まで延伸

5～14時

最大9km 最大約40分

・首都高川崎線（上り）殿町入口付近まで延伸

6～14時

最大8km 最大約45分

東名 綾瀬SIC付近

6～14時

最大15km 最大約40分

・東名 豊田JCT付近

16～22時

最大20km 最大約50分



・新東名 岡崎東IC付近

16～22時

最大20km 最大約50分

・中央道 相模湖IC付近

6～13時

最大10km 最大約30分

・中央道 日野BS付近

7～13時

最大20km 最大約1時間



・中央道 土岐JCT付近

15～20時

最大15km 最大約40分

・東富士五湖道 須走IC付近

11～20時

最大10km 最大約30分



・北陸道 能美根上SIC付近

7～23時

最大10km 最大約25分

（外回り）

・圏央道 八王子JCT付近

6～13時

最大10km 最大約30分

（上り）

・東北道 古川IC付近

17～20時

最大10km 最大約30分



・東北道 福島TN付近

10～20時

最大10km 最大約30分

・東北道 上河内SA付近

12～21時

最大20km 最大約50分

・東北道 西那須野塩原IC

13～21時

最大20km 最大約50分

・東北道 加須IC付近

14～23時

最大30km 最大約1時間

・東北道 蓮田SA付近

16～20時

最大10km 最大約20分

・常磐道 千代田石岡IC付近

15～22時

最大20km 最大約40分

・常磐道 柏IC付近

15～22時

最大20km 最大約50分

・北関東道 友部JCT付近

最大15km 最大約45分

・横浜横須賀道路 朝比奈IC付近

16～20時

最大10km 最大約25分

・東関東道 湾岸市川IC付近

15～21時

最大15km 最大約30分

・関越道 高坂SA付近

13～翌1時

最大40km 最大約1時間20分

関越道 駒寄PA付近

11～18時

最大10km 最大約30分

・富津館山道路 富津金谷IC付近

14～19時

最大10km 最大約30分

・東京湾アクアライン 海ほたるPA付近

13～23時

最大15km 最大約45分

・北陸道 美川IC付近

6～23時

最大15km 最大約40分

・新東名 観音山TN付近

8～14時

最大15km 最大約40分



・中央道 小仏TN付近

9～翌2時

最大30km 最大約2時間

・中央道 六反川橋付近

16～19時

最大10km 最大約30分

・東名 綾瀬SIC付近

12～翌1時

最大30km 最大約1時間15分

・東名 都夫良野TN付近

14～24時

最大20km 最大約50分

・東名 岡崎IC付近

8～14時

最大15km 最大約40分

・東名 横浜青葉IC付近

19～24時

最大10km 最大約30分

・長野道 みどり湖PA付近

14～22時

最大20km 最大約1時間

・中央道 笹子TN東坑口付近

10～16時

最大10km 最大約30分

・中央道 国立府中IC付近

14～20時

最大15km 最大約40分

・上信越道 甘楽PA付近

14～22時

最大15km 最大約40分

・上信越道 下仁田IC付近

15～21時

最大10km 最大約25分

・名神 一宮IC付近

14～23時

最大15km 最大約40分

・京葉道路 花輪IC付近

17～22時

最大10km 最大約30分

・京葉道路 穴川IC付近

14～21時

最大10km 最大約30分

（内回り）

圏央道 牛久阿見IC付近

16～20時

最大10km 最大約25分

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉓】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・豊田JCT付近（東京方向）

8～14時

最大10km 最大約25分



・岡崎IC付近（東京方向）

8～14時

最大15km 最大約40分



・岡崎東IC付近（名古屋方向）

16～22時

最大20km 最大約50分



・観音山TN付近（東京方向）

8～14時

最大15km 最大約40分



・豊田JCT付近（名古屋方向）

16～22時

最大20km 最大約50分



・土岐JCT付近（大阪方向）

15～20時

最大15km 最大約40分

・一宮IC付近（名古屋方向）

8～13時 14～23時

最大15km 最大約40分

・亀山SIC付近（名古屋方向）

14～22時

最大20km 最大約50分

・飛鳥IC付近（名古屋方向）

15～22時

最大10km 最大約25分



・弥富木曽岬IC付近（大阪方向）

7～12時

最大15km 最大約40分



・松阪TN付近（名古屋方向）

15～20時

最大10km 最大約25分



「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【関西】

【画像㉔㉕】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

・宇治TN付近（名古屋方向）

8～19時

（京滋バイパスから）

最大10km 最大約40分

（第二京浜道路から）

最大10km 最大約40分

・旧山科BS付近（大阪方向）

15～22時

（名神高速から）

最大20km 最大約1時間40分

（新名神から）

最大20km 最大約1時間40分



・宝塚西TN付近（大阪方向）

14～21時

最大10km 最大約40分

・大津IC付近（名古屋方向）

7～19時

最大15km 最大約1時間



・新瑞穂TN付近（京都方向）

14～20時

最大10km 最大約25分



・川西IC付近（大阪方向）

17～20時

最大10km 最大約40分



・芦屋合流付近（大阪方向）

9～24時

最大23km 最大約1時間35分



・京橋合流付近（姫路方向）

8～13時

最大14km 最大約1時間

・舞子TN北坑口付近（大阪方向）

13～24時

最大10km 最大約30分

・淡路IC付近（大阪方向）

13～21時

最大25km 最大1時間15分

・高倉山TN付近（大阪方向）

15～20時

最大10km 最大約30分

・岸和田北出口付近（和歌山方向）

最大11km 最大約45分



・宇治TN付近（大阪方向）

16～22時

最大10km 最大約40分



・菩提寺PA付近（大阪方向）

16～19時

最大15km 最大約1時間

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像㉖㉗】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道

（大阪方面）

・高山TN付近

15時～22時

最大10キロ 最大約25分

（岡山方面）

・向東BS付近

7～24時

最大15km 最大約45分



□松山道

（松山方面）

・袋口TN付近

16～20時

最大10km 最大約1時間



□九州道

・古賀SA付近（山口方向）

17～翌0時

最大20km 最大約1時間



・基山PA付近（山口方向）

15～23時

最大10km 最大約30分



・広川IC付近（山口方向）

15～翌0時

最大25km 最大約1時間15分



□大分道

・鳥栖JCT付近（熊本方向）

9～12時

最大10km 最大約30分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉘】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東名

（上り）

・横浜青葉IC付近 18時～23時 最大10キロ 最大約30分

・綾瀬SIC付近 11時～22時 最大15キロ 最大約40分

（下り）

・豊田JCT付近 16時～20時 最大15キロ 最大約40分



□東京湾アクアライン

（上り）

・海ほたるPA付近 14時～19時 最大10キロ 最大約30分



□中央道

（上り）

・小仏TN付近 9時～20時 最大20キロ 最大1時間20分

（下り）

・土岐JCT付近 15時～20時 最大15キロ 最大約40分



□北陸道

（上り）

・美川IC付近 9時～20時 最大10キロ 最大約25分

（下り）

・能美根上SIC付近 8時～21時 最大10キロ 最大約25分



□関越道

（上り）

・高坂SA付近 14時～18時 最大10キロ 最大約20分



□名神

（上り）

・一宮IC付近 14時～21時 最大10キロ 最大約25分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉙】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名

（下り）

・豊田JCT付近 16時～20時 最大15キロ 最大約40分



□中央道

（下り）

・土岐JCT付近 15時～20時 最大15キロ 最大約40分



□名神

（上り）

・一宮IC付近 14時～21時 最大10キロ 最大約25分



□伊勢道

（名古屋方面）

・亀山SIC付近 14時～20時 最大10キロ 最大約25分

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【関西】

【画像㉚】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速

（大阪方面）

・大津IC付近 16時～19時 最大10キロ 最大約40分



□阪神高速

（大阪方面）

・魚崎合流地点 9時～19時 最大18キロ 最大約1時間15分