¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Ûºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¤¬¸ì¤ë²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µéÀïÀþ¡¢¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££´·î£²£¹Æü¤ÎÍÌÀÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¤Ç²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¤¬¶â¸¶ÀµÆÁ¤Ë´°¾¡¤·¡¢¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£ÎëÌÚ¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÆ±µéÀïÀþ¤Ë¡¢Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤ë¿Íµ¤¼Ô£²¿Í¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤ËÆ±Âç²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡ÖÆü´ÚÂÐ¹³Àï¡×¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ëà¹ñÊÌÂÐ¹³Àïá¤Ë¹þ¤á¤¿ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¡½¡½ÍÌÀ¤Ç¤ÏÎëÌÚ¤¬¶â¸¶¤Ë°µ´¬¤Î£±£Ò£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿
¡¡ºç¸¶£Ã£Å£Ï¡Ê°Ê²¼¡¢ºç¸¶¡ËÀéÍµ¤Ï¤³¤ì¤ÇàÀäÂÐ²¦¼Ôá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤¬¼¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÅ¬Àµ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£·¡×¡Ê£¶·î£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤È¡ÖÄ¶¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£³¡×¡Ê£··î£²£¸Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ã¯¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÁ´¤¯¤ÎÌ¤Äê¤À
¡¡ºç¸¶¡¡µîÇ¯¤ÎÀéÍµ¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡Ê£±£±·î¤Î¡Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÂç²ñ¤Ç¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡Ê£··î¤Ë¡Ë¥Ñ¥È¥ê¥·¥ª¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥¥ó¥°À©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤äÊ¿ËÜÏ¡¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½Ä¶£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë£²¿Í¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Ä©Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È
¡¡ºç¸¶à¼ÂÎÏ¤âÈ¯¿®ÎÏ¤â»ý¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼á¤Ë¤³¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Ê¤ì¤ë¤«¡££··î£²£¸Æü¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬°ìÂÈô¤Ó¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â£Ò£É£Ú£É£Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Çµ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó£±»î¹ç¤Ï¤µ¤ó¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤À¡¢¥±¥é¥â¥Õ¤À¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤òÅÝ¤·¤¿¤éÊ¸¶ç¤Ê¤·¤À¤í¤¦¤·¡£
¡¡¡½¡½ÍÌÀ¤Ç¤Ï½é¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤È¤·¤ÆÆü´ÚÀï¤ò£³»î¹çÁÈ¤ó¤À
¡¡ºç¸¶¡¡¤½¤³¤Ïº£²ó¤À¤±¤Î°ì´ü°ì²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÏÁ´»î¹ç¤òÆü´ÚÀï¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÆü´ÚÀï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Ï¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ä¡¢Áª¼ê¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤È¤«¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¿ÀÎ¶À¿¡Ê£Ö£Ó¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Î»î¹ç¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Î¤Ã¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¡½¡½¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë
¡¡ºç¸¶¡¡º£¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡££Ò£É£Ú£É£Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£