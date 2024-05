◆OMI・FANTASTICS・BMSGPOSSE・ME:Iら豪華集結

【モデルプレス=2024/05/02】グローバルアーティストによる音楽の祭典「BEAT AX Vol.4」が6月28日・29日に幕張メッセで開催されることが決定。あわせて出演者も発表された。「BEAT AX」は、日本テレビが贈るグローバルアーティストによる音楽の祭典として23年12月にスタートした大型音楽フェス。今回は、早くもその第4弾として幕張メッセにて過去最大規模開催となり、事務所の垣根を越えて、アジアで活躍する豪華アーティストたちが集結する。

◆ATEEZコメント

◆FANTASTICSコメント

◆ME:Iコメント

◆開催概要

DAY1の6月28日公演は、LDH JAPANから、三代目 J SOUL BROTHERSのボーカルとしても活躍するOMI(※「O」はストローク付き/登坂広臣)と、ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの2組が出演。また、BMSGから、SKY-HI率いるBMSG POSSE(SKY-HI・Novel Core・Aile The Shota・edhiii boi・REIKO)が登場。そして、日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループ・ME:Iの出演も決定した。さらに、韓国KQエンターテインメントから、アメリカ最大規模の音楽フェス「コーチェラ」のステージにK-POPボーイズグループとして初めて上がったボーイズグループ・ATEEZと、数々の大型K-POPフェスに登場し昨年日本での単独コンサートも成功させたボーイズグループ・xikersの2組も参戦する。現在ソロアーティストとして活動する岩橋玄樹も出演ラインナップに加わり、過去最大規模での開催に相応しい豪華ラインナップとなっている。DAY2の6月29日公演は、初日に引き続きATEEZ、FANTASTICS、ME:Iの3組が出演。そして、スターダストプロモーション所属の10人組ダンス&ボーカルグループ・BUDDiiSの参加が発表された。また、2023年にHYBE傘下レーベルのKOZ ENTERTAINMENTから彗星の如くデビューしたBOYNEXTDOORもイベントに勢いを与えるほか、韓国そして日本でも人気を誇る、美声の持ち主・ONEWもイベントへの参加が決定。さらに後日追加アーティストも発表される予定となっており、2日間に渡って事務所の垣根を越えて開催されるプレミアイベントとなる。チケットは5月2日正午より、各ファンクラブにて抽選先行受付開始する。(modelpress編集部)僕たちATEEZが「BEAT AX Vol.4」に参加させていただくことになりました。今回過去最大規模での開催ということで、たくさんのみなさんとご一緒できること、とても嬉しいです。僕らのパフォーマンスでみなさんに楽しんでいただけるよう素敵なステージをお届けしますので、ぜひご期待ください!会場で一緒に素敵な時間を過ごしましょう!今までも同じイベントでご一緒したアーティストの方はもちろん、今回初めてご一緒するアーティストの方々との共演がとても楽しみです。数々のボーイズグループが世界中で活躍している中で、今回出演させていただくことはひとりでも多くの方にFANTASTICSという存在を知ってもらえるチャンスだとも感じています。お互いに切磋琢磨しながらそれぞれのパフォーマンスから沢山吸収して今後の活動に活かしていきたいと思います!垣根を超えたグローバルアーティスト同士の共演!そして過去最大規模での開催!皆さん、ぜひ楽しみにしていてください!「BEAT AX Vol.4」に出演させて頂くことが決まって本当に嬉しく思います!!ありがとうございます!ME:Iとして幕張メッセのステージに立つのは初めてなので、今から本当にドキドキワクワクしますが…!会場に足を運んでくださる全ての方々をME:Iの音楽、魅力、世界観の虜にしていきたいと思います!!!全力で楽しみます!!YOU:ME、待ってるよ!(MOMONA※笠原桃奈)公演タイトル:BEAT AX Vol.4(読み:ビート アックス)開催場所:幕張メッセ国際展示場 展示ホール1〜3開催日・出演者:【DAY1】2024年6月28日(金) 開場 15:30/開演 17:00(予定)出演者:ATEEZ/BMSG POSSE(SKY-HI・Novel Core・Aile The Shota・edhiii boi・REIKO)/FANTASTICS/岩橋玄樹/ME:I/OMI/xikers※アルファベット順【DAY2】2024年6月29日(土) 開場 14:30/開演 16:00(予定)出演者:ATEEZ/BOYNEXTDOOR/BUDDiiS/FANTASTICS/ME:I/ONEW and more※アルファベット順【Not Sponsored 記事】