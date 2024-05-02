【「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」10巻】5月2日 発売価格：528円

集英社は、マンガ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」の10巻を5月2日に発売する。価格は528円。

本作は1989年から1996年まで「週刊少年ジャンプ」で連載された「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の外伝作品。若かりし頃のアバンが魔王ハドラーに挑んだ前日譚がマンガ化されており、単行本発行部数は累計130万部を突破している。

今回発売される10巻では、地底魔城最後の番人である地獄の騎士バルトスと、その息子のヒュンケルが表紙を飾っている。

【「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」10巻あらすじ】

ハドラー目前で、地獄門を守るバルトスと対峙するアバン。剣の達人6人分の力を持つバルトスに苦戦するアバンは、彼の胸元にある、手製の星飾りに気づき……。

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