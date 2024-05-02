「ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」10巻が本日発売！ 表紙は幼きヒュンケルと地獄の騎士・バルトスアバンが地獄門を守るバルトスと対峙！
【「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」10巻】
5月2日 発売
価格：528円
(C)SHUEISHA inc. All rights reserved.
5月2日 発売
価格：528円
集英社は、マンガ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」の10巻を5月2日に発売する。価格は528円。
本作は1989年から1996年まで「週刊少年ジャンプ」で連載された「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の外伝作品。若かりし頃のアバンが魔王ハドラーに挑んだ前日譚がマンガ化されており、単行本発行部数は累計130万部を突破している。
今回発売される10巻では、地底魔城最後の番人である地獄の騎士バルトスと、その息子のヒュンケルが表紙を飾っている。
【「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」10巻あらすじ】
単行本最新巻が届きました！- 芝田優作 (@tokiwablue21) April 25, 2024
『勇者アバンと獄炎の魔王』10巻、来週5月2日発売です！
地底魔城最後の番人、地獄の騎士バルトスと息子ヒュンケルが表紙です！
予約はこちらから！
amazon🔽https://t.co/Gh6NmsVagD
楽天🔽https://t.co/PtrqyCdGTr
その他🔽https://t.co/YnCz925VbR… pic.twitter.com/lydgDcaLiB
ハドラー目前で、地獄門を守るバルトスと対峙するアバン。剣の達人6人分の力を持つバルトスに苦戦するアバンは、彼の胸元にある、手製の星飾りに気づき……。
(C)SHUEISHA inc. All rights reserved.