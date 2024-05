新たな創作分野に関わる講座も開設！東京作家大学 創立10周年

作家養成スクール東京作家大学は、2024年で創立10周年を迎えました。

東京作家大学 創立10周年

所在地:東京都渋谷区道玄坂2-16-8 ビジネスヴィップ渋谷・道玄坂坂本ビル4F

東京作家大学は、日本放送作家協会が協会の顔として幅広い活動を行ってきた故・市川 森一、故・藤本 義一、両名の名前を冠し、創造性と才能を育むべく、未来の新しい才能の発掘を目指して2015年春に設立されました。

開校以来、約100講座数、受講者数は延べ3,000人を超え、各界で活躍をする講師陣のもと、さまざまな講義やイベントを通じて、小説、脚本、映像、ドラマなど、あらゆるジャンルの才能を育んできました。

これまでに数多くの受講生が公募コンクールで受賞をしたり、作家デビューするなど多方面で活躍しています。

また、5月の開校に向けて総合コースの新規受講生の募集も行っているほか、2024年秋には、自宅から独自の番組をネットラジオで放送する「おうちラジオ開局講座(仮称)」、落語のイロハから落語台本の創作の仕方を学ぶ「落語作家養成講座(仮称)」、酒場の魅力やニッチな情報を発信するクリエイターの養成を目指した「酒場マイスター養成講座(仮称)」など、時代のニーズにあったユニークな講座の開設も予定しています。

受講生が受賞したコンクール(過去10年間の実績、一部抜粋)

●アンデルセンのメルヘン賞

●藤本義一文学賞

●日経小説大賞

●LINEマンガ大賞

●伊豆文学賞

●創作ラジオドラマ大賞

●ジュニア冒険小説大賞

●西の正倉院 みさと文学賞

●北日本文学賞 など

