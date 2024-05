オーガニック化粧品を製造・販売する「ネオナチュラル」は2024年5月26日(日)、自社スキンケア製品の原料を生産している岐阜県郡上市大和町のネオナチュラル母袋(もたい)有機農場(有機JAS認証取得)にて、「田植え体験会」を開催。

さらに、農場内にオープンする宿泊・キャンプ施設「善玉菌リトリート施設 HOLY FUNGUS」のオープニングイベントも同時開催します。

ネオナチュラル「田植え体験会」

日時:5月26日(日)

スケジュール:10:30開始〜14:30頃解散予定 (9:30〜 開場・受付開始)

※雨天決行。荒天中止

場所:ネオナチュラル母袋有機農場(岐阜県郡上市大和町栗巣1079)

内容:

・善玉菌リトリート施設 HOLY FUNGUS オープニングイベント

・コシヒカリ・古代米・もち米の手植え体験、お昼は美活弁当

定員:50名 ※定員になり次第終了

参加費:

・中学生以上:3,800円(税込)/1名 ※お弁当込み

・小学生 :2,000円(税込)/1名 ※お子様用弁当込み

・未就学児 :無料 ※お弁当・お土産は無し

ネオナチュラル母袋有機農場は、岐阜県郡上市の標高620mの場所にあり、近くには清流が流れます。

農薬や除草剤の心配がなく、きれいな水と空気、豊かな自然が自慢です。

このような場所には、肌に良い善玉菌が多く存在するといわれています。

ネオナチュラルは、都会から離れた豊かな自然の中でリラックス・リフレッシュし、心とお肌を元気な姿に取り戻すことを「善玉菌リトリート」と呼んでいます。

そんな「ネオナチュラル母袋有機農場」にて、2024年5月26日(日)に、毎年大好評の田植え体験会を開催!

当日は、スタッフや地元の方の丁寧な説明で昔ながらの手植えに挑戦します。

昼食会では地元の食材をふんだんに利用した、手作りの「美活弁当」を用意。

昼食後は豊かな自然の中を散策することもでき、美しい自然と美肌菌に浸る贅沢な一日を満喫できます。

同時開催:HOLY FUNGUSオープニングイベント

今回は農場にキャンプサイトや気軽に宿泊できるキャビン、入浴施設やアクティビティ施設などを備えた善玉菌リトリート施設『HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)』のグランドオープンイベントも同時開催。

和太鼓演奏などのセレモニーや、施設の案内ツアーも行います。

さらに、希望の方には前日からHOLY FUNGUSに宿泊するプランも用意されています。

※宿泊プランの方は価格が異なります。

※参加費は当日受付にて電子決済(PayPay、クレジット他)または現金で支払いください

※参加者には2024年秋に収穫するお米を一人300gお送りする予定です

※お子さんも参加される場合は、保護者と一緒に参加ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 善玉菌リトリート施設のオープニングイベントも同時開催!ネオナチュラル「田植え体験会」 appeared first on Dtimes.