ホットタブは、子育て世帯を対象にした、バスロスゼロシャワーが体験できるキャンペーンを2024年4月26日(金)より実施しています。

ホットタブ「バスロスゼロシャワー体験キャンペーン」

キャンペーンサイト:https://x.gd/F0axV

お子さんを悩ます湿疹、乾燥・痒み、おむつかぶれなどの肌トラブルは、これまで当たり前に使ってきた石鹸やシャンプーによる肌バリアの破壊とケミカル経皮毒が原因かもしれません。

ホットタブの「バスロスゼロShower&Spa」なら、石鹸もシャンプーも不要で、塩素も中和し、肌バリアを壊すことなくケミカル経皮毒から守ります。

またホットタブは、子育て世帯を対象にした、バスロスゼロシャワーが体験できるキャンペーンを2024年4月26日(金)より実施しています。

※ケミカル経皮毒とは:石鹸やシャンプーに含まれる化学物質や水道水中の残留塩素のことを指します

「バスロスゼロシャワー体験キャンペーン」概要

応募期間:2024年4月26日(金)〜5月7日(火)18:00まで

応募方法:ホットタブ公式オンラインショップから、LINE友達登録後、応募フォームへ入力。

プレゼント内容:

・重炭酸シャワーパーフェクトゼロ

・HOT TAB SHOWER 9錠×2袋

応募資格:

・妊娠中〜6歳のお子さんを持つ方

・ホットタブシャワー未体験

・SNSアカウントを保有されている方

・アンケート回答が可能な方

Wチャンス:当選者300名の中からSNS投稿がきた方、抽選50名に「HOT TAB SHOWER 90錠」にプレゼント

・InstagramまたはXで下記の内容を投稿

・ホットタブシャワーセット体験談 #バスロスゼロ @hottab_official

重炭酸入浴剤【HOT TAB】について

《薬用 HOT TAB WELLNESS》9錠990円/45錠3,960円/90錠6,930円

《薬用 HOT TAB RECOVERY》9錠990円/30錠2,970円/90錠7,260円

《HOT TAB SHOWER浴用化粧料》9錠990円/30錠2,970円/90錠7,260円

重炭酸の溶けた41℃以下のぬるめのお湯に30分以上ゆっくり長湯する“重炭酸入浴法”を提案します。

重炭酸入浴剤【HOT TAB】をいつものお風呂のお湯に入れるだけ。

重曹とクエン酸で作り出した重炭酸イオンのおかげで、温浴効果がアップ。

お湯につかることで血行を促進し、毎日の健康をサポートします。

無香料・無着色・塩素中和。

追焚きをしても24時間濃度が持続する設計です。

※重炭酸イオンがお湯にしっかりと溶け込むためには、お湯が中性であることが重要。HOT TABは開発者小星の特許技術によってお湯を中性に保ち、重炭酸イオンを多く長く溶け込ませることで、高い温浴効果を実現しました。

※効能には個人差があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子育て世帯300名に「シャワーヘッド&重炭酸入浴剤」をプレゼント!ホットタブ「バスロスゼロシャワー体験キャンペーン」 appeared first on Dtimes.