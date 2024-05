アウトドアから防災まで活躍するポータブル電源がお得な価格に！BLUETTI(ブルーティ)「GWキャンペーン」

ポータブル電源市場のリーディングカンパニーとして躍進する「BLUETTI(ブルーティ)」は、「GWキャンペーン」を2024年4月26日(金)から5月16日(木)にわたって実施しています。

アウトドアから防災まで様々なシーンで大活躍のポータブル電源をお得な価格で手に入れることができます。

開催期間 :4月26日(金)〜5月16日(木)まで

セール会場:BLUETTI公式オンラインショップ

大容量ポータブル電源AC180+200WソーラーパネルPV200

・通常販売価格 : 189,800円(税込)

・セール価格(税込): 129,800円(60,000円割引)

・購入先 :https://www.bluetti.jp/products/bluetti-ac180?variant=44424236368032

1,800Wの出力と1152Whの大容量を備えて、レジャーはもちろんのこと防災にも大いに役立つ頼もしいポータブル電源です。

ソーラーパネルPV200と併用すれば電気の自給自足も可能です。

新作の大容量ポータブル電源AC240

・通常販売価格 : 259,800円(税込)

・特別価格(税込): 179,800円(80,000円割引)

・購入先 :https://www.bluetti.jp/products/bluetti-ac240

AC240はIP65の防水・防塵性能を備えており、アウトドアはもちろん、大工や塗装などの現場作業にも最適です。

また2,000Wの優れた出力を備え、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、ヒーター、コーヒーメーカーなどの多くのデバイスに簡単に電力を供給できます。

小型ポータブル電源AC70

・通常販売価格 : 62,800円(税込)

・特別価格(税込): 84,800円(22,000円割引)

・購入先 :https://www.bluetti.jp/products/bluetti-ac70

定格出力1,000W、容量768Whをもつ最新のポータブル電源です。

コンパクトなボディに必要十分な機能を備えており、いつでもどこでも安心して利用できます。

また、50db以下の静かさを実現した静音モードにより、大自然の中や寝室でも気兼ねなく利用できます。

大容量ポータブル電源AC200L

・通常販売価格 : 219,800円(税込)

・特別価格(税込): 179,800円(40,000円割引)

・購入先 :https://www.bluetti.jp/products/ac200l

2,000Wの高出力で、消費電力が大きい電熱調理器具にも安心して使えます。

AC200L単体でも2,048Whの大容量。

拡張バッテリーB210やB300と接続すれば、最大で8,192Whになります。

この1台で春キャンプの楽しみ方も大いに広がります。

