¾¾°æÍµ¼ù¤ÎºÊ¡¦ÀÐ¶¶°ÉÆà¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎºÊ¤«¤é¤ÎÆ°²è¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö¾¾°æÍ´µ®¡×¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ëº£µ¨¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦ÀÐ¶¶°ÉÆà¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¾¾°æ¤¬ÅÐÈÄÁ°¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅêµåÎý½¬¤¹¤ë±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï£´·î£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µ·î£±Æü¡Ë¤ËËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë£·²ó°ì»à¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç£±²ó£²¡¿£³¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£´¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÀèÇÚ¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£µ¤Ç»ß¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢¾¾°æ¤¬ÅêµåÎý½¬¤¹¤ëÇØ¸å¤ÇËÜµòÃÏ¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢º£µ¨¤ÎÅêµå±ÇÁü¤ä¾¾°æ¤Îº£µ¨À®ÀÓ¤Ê¤É¤¬¡Ö¾¾°æÍ´µ®¡×¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤Ï¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬Á÷¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤Î±ÇÁü½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎºÊ¡¦À»»Ò¤µ¤ó¤¬µå¾ì¤Ç»£±Æ¤·¡¢ÀÐ¶¶¤Ëà¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁ÷¿®á¤·¤¿Æ°²è¤Î¤è¤¦¤À¡£ÀÐ¶¶¤Ï¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¾¾°æÍ´µ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¾Ð¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´Á»ú¤âÆþ¤ì¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±ÇÁü¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤Ê¤¤¤¹¥Ô¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈµåÃÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤â´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀÐ¶¶°ÉÆà¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÏÂ¤à¡£¾¾°æÍ´µ®¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£