乳がん啓発推進を行う一般社団法人乳がん予防医学推進協会は、乳がん罹患者を対象に、乳がん治療中の経済面・精神面での救済を目的とした助成事業である「MOTHER’S基金」を2024年4月1日に開設し、全国から広く募集しています。

乳がん予防医学推進協会「MOTHER’S基金」

支給対象者:乳がんで闘病中の方(男性も可)

募集人数 :10名

支給額 :1万円

応募条件:

・助成後のアンケートに協力できる方(助成金の用途は自由)

・治療計画書、主治医の診断書、診療明細書等、乳がんで治療中であることがわかるものの写真

選考方法 応募者の中から、同協会のMOTHER’S基金委員会にて審査による選考を行います。

応募締切:2024年12月31日(18時締切)

選考:2025年1月初旬

助成金決定報告・支給:2025年1月中旬

助成金使用等報告:2025年3月31日まで

同協会では、乳がん患者の方の闘病中の力になるべく、「MOTHER’S 基金」を立ち上げました。

(1) 乳がんにかかる方は女性の9人に1人の時代

乳がんの罹患者は年々右肩上がりで増え続け、社会的に進出している世代にとっては、経済面・社会面・精神面において大きな負担となっています。

長い治療期間中には、治療費以外にも通院費・子どもの学費・ウィッグ代・薬に作用による気分の落ち込みなど思わぬことが起こり、想定外の出費が必要となることもあります。

本事業は、社会的な支援制度ではカバーしきれない部分を助成し、年齢性別問わず、乳がん患者の負担軽減や心のケアを目的とします。

(2) 助成金はわずかでも心の支えに

支援金の使用用途に指定はありません。

自身の必要なものを購入したり、通院時のタクシー代や、気分転換の旅行などの資金にしていただき、思うように使ってリフレッシュ。

申請は治療中の証明と、支援金に関する簡単なアンケートを後日提出する必要があります。

受給者の負担や制約もありません。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 治療中の経済面・精神面での助成事業!乳がん予防医学推進協会「MOTHER'S基金」 appeared first on Dtimes.