3つの認定資格取得は国内2社！デジタルフォルン ThoughtSpot社のBIスキル専門知識を証明する認定資格を取得

株式会社デジタルフォルンのメンバーが、検索とAIを活用した分析プラットフォームを提供するThoughtSpot社の認定資格「ThoughtSpot Professional」「ThoughtSpot Cloud Architect」「ThoughtSpot Administrator」を取得しました。

3つの認定資格を取得したのは、日本国内の企業では2社、資格所有者は国内で2名となります。

デジタルフォルン ThoughtSpot社のBIスキル専門知識を証明する認定資格を取得

ThoughtSpot社の認定資格とは、BIスキルの専門知識を証明するものです。

・ThoughtSpot Professional(ThoughtSpotのエンドユーザー機能に関する知識を実証)

・ThoughtSpot Cloud Architect(データ接続とデータモデリング/スキーマレイヤーに関する知識を実証)

・ThoughtSpot Administrator(ThoughtSpot環境の管理に関する知識を実証)

デジタルフォルンでは、様々な検証を推進しながら、社内でナレッジを蓄積しています。

有志を集めての勉強会も複数回行っており、それらの知見を研修コンテンツにまとめ、社内研修を実施しています。

また、各資格毎に資格補助金制度を設定しており、資格取得を促しています。

