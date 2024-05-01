º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤Îúð¾¾ÌÀÆü¹á¤¬¶¯ÂÇ¤Ç¤±¤ó°ú¡¡µ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡Ú¹õÏÉ´ú¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹õÏÉ´úÁ´ÆüËÜÃË½÷ÁªÈ´Âç²ñ¤Ï1Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎAsue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÇBÁÈ¤Îµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡½0¡Ê25¡½22¡¢25¡½14¡¢25¡½18¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¤¿¡£Âè2Æü¤Î2Æü¤Ï¡¢½éÀï¤ÇV¥ê¡¼¥°Àª¤ÎÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤òÇË¤Ã¤¿ÃÞÇÈÂç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡µ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÃæÀîÈþÍ®¡Ê24¡Ë¡¢ËÌÁë°¼²»¡Ê19¡Ë¡¢ËüÂå¿¿ÆàÈþ¡Ê25¡Ë¡¢µÈÉðÈþ²Â¡Ê21¡Ë¡¢Ê¿»³»íÕÁ¡Ê23¡Ë¡¢茺¾¾ÌÀÆü¹á¡Ê25¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¡¦¹â¶¶°ª¡Ê18¡Ë¡£
¡¡µ×¸÷¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¡¢ÅÓÃæ¤Ç4Ï¢Â³¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÈÉð¤äº£µ¨¸Â¤ê¤Çµ×¸÷¤òÂàÃÄ¤¹¤ë茺¾¾¤Î¶¯ÂÇ¤¬¤µ¤¨¤ÆÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½ªÈ×¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÆÍ¤Êü¤·¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥³¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿ÃæÅçºé°¦¡Ê24¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤éÍ×½ê¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÃ´¤Ã¤¿µÈÉð¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥µ¡¼¥Ö¤ÇºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤êÁê¼ê¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤òÍð¤¹¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£