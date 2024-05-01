ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

米ADP雇用者数（4月）

予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)



22:45

米製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）

予想 49.9 前回 49.9



23:00

米建設支出（3月）

予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)



米JOLTS求人件数（3月）

予想 868.0万人 前回 875.6万人



米ISM製造業景気指数（4月）

予想 50.1 前回 50.3



23:30

米週間石油在庫統計



2日

2:00

デコス・スペイン中銀総裁、金融政策とインフレについて講演



3:00

米FRB政策金利(FOMC)（5月）

予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)

予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)



3:30

パウエルFRB議長、記者会見





米自動車販売（4月）

米四半期定例入札に関する発表





米主要企業決算

ファイザー、クラフトハインツ、クアルコム、eベイ、エスティローダー



※予定は変更されることがあります。

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