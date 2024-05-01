ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
米ADP雇用者数（4月）
予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)
22:45
米製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）
予想 49.9 前回 49.9
23:00
米建設支出（3月）
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
米JOLTS求人件数（3月）
予想 868.0万人 前回 875.6万人
米ISM製造業景気指数（4月）
予想 50.1 前回 50.3
23:30
米週間石油在庫統計
2日
2:00
デコス・スペイン中銀総裁、金融政策とインフレについて講演
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（5月）
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
米自動車販売（4月）
米四半期定例入札に関する発表
米主要企業決算
ファイザー、クラフトハインツ、クアルコム、eベイ、エスティローダー
※予定は変更されることがあります。
米ADP雇用者数（4月）
予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)
22:45
米製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）
予想 49.9 前回 49.9
23:00
米建設支出（3月）
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
米JOLTS求人件数（3月）
予想 868.0万人 前回 875.6万人
米ISM製造業景気指数（4月）
予想 50.1 前回 50.3
23:30
米週間石油在庫統計
2日
2:00
デコス・スペイン中銀総裁、金融政策とインフレについて講演
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（5月）
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
米自動車販売（4月）
米四半期定例入札に関する発表
米主要企業決算
ファイザー、クラフトハインツ、クアルコム、eベイ、エスティローダー
※予定は変更されることがあります。