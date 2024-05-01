21:15
米ADP雇用者数（4月）
予想　18.0万人　前回　18.4万人（前月比)

22:45
米製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）　
予想　49.9　前回　49.9

23:00
米建設支出（3月）
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)

米JOLTS求人件数（3月）
予想　868.0万人　前回　875.6万人

米ISM製造業景気指数（4月）　
予想　50.1　前回　50.3

23:30　
米週間石油在庫統計

2日
2:00　
デコス・スペイン中銀総裁、金融政策とインフレについて講演

3:00　
米FRB政策金利(FOMC)（5月）
予想　5.5%　前回　5.5%（上限金利)　
予想　5.25%　前回　5.25%（下限金利)

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見


米自動車販売（4月）
米四半期定例入札に関する発表


米主要企業決算
ファイザー、クラフトハインツ、クアルコム、eベイ、エスティローダー

※予定は変更されることがあります。