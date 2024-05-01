トーン24年夏美白スキンケア、“明るい透明肌へ導く”スクラブ洗顔料＆シカ成分配合フェイスマスク
トーン(to/one)の2024年夏スキンケアとして、「ブライトニング スムージング ジュレ」「ブライトニング フェイスマスク」が、2024年6月1日(土)より全国発売される。
トーンの美白スキンケアシリーズに、新作洗顔料＆フェイスパック
トーンのブライトニング シリーズは、透明感に満ちた美肌へと導く美白スキンケアライン。ボタニカルの恵みをたっぷり含んだ導入美容液「ブライトニング ブースター セラム」と、スティック状美容液「ブライトニング グロウ セラム」を展開する。そんな美白スキンケアシリーズに、新作洗顔料とシートパックが仲間入りする。
スクラブ洗顔料で明るい肌印象へ
まず「ブライトニング スムージング ジュレ」は、フルーツ果肉由来のソフトスクラブで、明るい肌印象へ導く洗顔料だ。マイルドな感触のスクラブが古い角質から、毛穴汚れや黒ずみ、ザラつきまでをやさしくオフ。フルーツとビタミンCの力で、うるおいと透明感に満ちた肌へと整える。またアーモンドミルク配合で、毎日“しっとり”柔らかな洗い上がりを実感できるはず。
“ビタミンC＆シカ成分”を高配合したフェイスマスク
一方、美白美容液「ブライトニング ブースター セラム」の1.5倍もの濃度でブライトニング成分を配合したフェイスマスクも見逃せない。「トーン ブライトニング フェイスマスク」はビタミンCとシカ(CICA)成分による濃密なうるおいで肌を包み込み、強い日差しや乾燥といった外的ダメージから肌を守ってくれる。さらにとろけるように肌に密着し、透き通るような肌へと導くのも嬉しい。
【詳細】
トーン ブライトニング スムージング ジュレ 100g 3,300円＜新製品＞
トーン ブライトニング フェイスマスク 5枚入 3,960円＜新製品＞
発売日：2024年6月1日(土)
先行発売日：5月23日(木) 10:00〜トーン公式ウェブストア
販売店舗：コスメキッチン(Cosme Kitchen)、ビープル、メイクアップキッチン、アットコスメ 東京、ウサギオンライン、ゾゾコスメ、楽天ファッション
【問い合わせ先】
トーン
TEL：03-5774-5565
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