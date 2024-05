次々と話題作が登場する『Netflix』や『Amazon Prime Video』の2024年5月の最新ラインナップをご紹介。

Netflixでは、『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』をはじめ、気になる作品がてんこもり!Amazon Prime Videoでは、『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』や『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』など、人気の映画やアニメなど様々な作品が勢揃い。この機会に興味があった作品やお気に入りの作品をぜひ見ておきたい!新作の豪華ラインナップをお見逃しなく。

【2024年5月】Netflix & Amazon Prime Video最新作

映画(国内)

Amazon Prime Video

2024年5月1日(水)

・『ALWAYS 三丁目の夕日』

・『ALWAYS 続・三丁目の夕日』

・『ALWAYS 三丁目の夕日’64』

・『桐島、部活やめるってよ』

・『サイド バイ サイド 隣にいる人』

・『シャイロックの子供たち』

・『舞台「ゲゲゲの鬼太郎」』 *独占配信

2024年5月3日(金・祝)

・『ゴジラ-1.0』 *見放題独占配信

・『ゴジラ-1.0/C』 *見放題独占配信

・『シン・ゴジラ:オルソ』 *見放題独占配信

・『シン・ゴジラ』

・『ゴジラ』

・『ゴジラの逆襲』

・『キングコング対ゴジラ』

・『モスラ対ゴジラ』

・『三大怪獣 地球最大の決戦』

・『怪獣大戦争』

・『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』

・『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』

・『怪獣総進撃』

・『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』

・『ゴジラ対ヘドラ』

・『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』

・『ゴジラ対メガロ』

・『ゴジラ対メカゴジラ』

・『メカゴジラの逆襲』

・『ゴジラ (’84) 』

・『ゴジラVSビオランテ』

・『ゴジラVSキングギドラ』

・『ゴジラVSモスラ』

・『ゴジラVSメカゴジラ』

・『ゴジラVSスペースゴジラ』

・『ゴジラVSデストロイア』

・『ゴジラ2000 -ミレニアム-』

・『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』

・『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』

・『ゴジラ×メカゴジラ』

・『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』

・『ゴジラ FINAL WARS』

※『シン・ゴジラ』は現在見放題配信中

2024年5月10日(金)

・『あぶない刑事』

・『またまたあぶない刑事』

・『もっともあぶない刑事』

・『あぶない刑事リターンズ』

・『あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE』

・『あぶない刑事フォーエヴァー TVスペシャル’98』

・『まだまだあぶない刑事』

・『さらば あぶない刑事』

2024年5月13日(月)

・『流浪の月』

2024年5月15日(水)

・『DEATH NOTE デスノート』

・『デスノート the Last name』

・『デスノート Light up the NEW world』

・『L change the WorLd』

2024年5月22日(水)

・『探偵はBARにいる』

・『探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点』

・『探偵はBARにいる3』

・『バトル・ロワイアル』

・『バトル・ロワイアル 鎮魂歌』

2024年5月27日(月)

・『月の満ち欠け』

2024年5月29日(水)

・『雨に叫べば(R15版)』

・『破戒』

Netflix

2024年5月1日(水)

・『サイド バイ サイド 隣にいる人』 配信

・『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』 配信

2024年5月3日(金・祝)

・『花腐し』 *SVOD独占配信

2024年5月6日(月・振替休日)

・『生きとし生けるもの』 *SVOD独占配信

2024年5月19日(日)

・『ケイコ 目を澄ませて』 配信

2024年5月21日(火)

・『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』 *SVOD独占配信

2024年5月25日(土)

・『怪物の木こり』 *SVOD独占配信

映画(海外)

Amazon Prime Video

2024年5月1日(水)

・『コカイン・ベア』

・『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』

・『ペット2』

2024年5月2日(木)

・Amazon Original『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』(The Idea Of You/アメリカ) *午後4時から独占配信

2024年5月10日(金)

・『イコライザー THE FINAL』 *見放題独占配信

2024年5月17日(金)

・『アス』

2024年5月23日(木)

・Amazon Original『ブルーエンジェルズ』(The Blue Angels/アメリカ) *午後4時から独占配信

2024年5月26日(日)

・『オデッセイ』

・『コン・エアー』

・『ザ・ビーチ』

・『ザ・ロック』

・『ジャッジ・ドレッド』

2024年5月28日(火)

・Amazon Original『フォー ラブ&ライフ 〜ALS患者の活動を追って〜』(For Love & Life: No Ordinary Campaign/アメリカ) *午後4時から独占配信

2024年5月30日(木)

・Amazon Original『ダイ・ハート2:ダイ・ハーター』(Die Hart 2: Die Harter/アメリカ) *午後4時から独占配信

Netflix

2024年5月3日(金・祝)

・『アンフロステッド: ポップタルトをめぐる物語』 *独占配信

2024年5月6日(月・振替休日)

・『NOPE/ノープ』 配信

2024年5月9日(木)

・『花嫁のママ』 *独占配信

2024年5月18日(土)

・『ビースト』 配信

2024年5月23日(木)

・『タイヤーズ 〜それでも回るよ人生は〜』 *独占配信

・『もう大丈夫2』 *独占配信

2024年5月24日(金)

・『アトラス』 *独占配信

映画(韓国)

Netflix

2024年5月1日(水)

・『正直にお伝えします!?』 *独占配信

2024年5月5日(日)

・『ヒーローではないけれど』 *独占配信

2024年5月17日(金)

・『The 8 Show 〜極限のマネーショー〜』 *独占配信

アニメ映画(日本)

Amazon Prime Video

2024年5月29日(水)

・『ブルーサーマル』

Netflix

2024年5月24日(金)

・『好きでも嫌いなあまのじゃく』 *独占配信

テレビアニメ(国内)

Amazon Prime Video

2024年5月13日(月)

・『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』

Netflix

2024年5月2日(火)

・『T・Pぼん』 *独占配信

2024年5月10日(金)

・『ゼウスの血』シーズン2 *独占配信

2024年5月23日(木)

・『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』 *独占配信

バラエティー(日本)

Amazon Prime Video

2024年5月1日(水)

・『爆裂バラエティ シャバダバの空に』

アニメ(海外)

Amazon Prime Video

2024年5月1日(水)

・『おさるのジョージ』シーズン1-14

Netflix

2024年5月24日(金)

・『ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション』 *独占配信

テレビドラマ(日本)

Amazon Prime Video

2024年5月1日(水)

・『義母と娘のブルース』

・『義母と娘のブルース 2020年謹賀新年スペシャル』

・『義母と娘のブルース 2022年謹賀新年スペシャル』

・『マイファミリー』

・『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』

・『青野くんに触りたいから死にたい』

・『アクターズ・ショート・フィルム3』

・『雨に消えた向日葵』

・『あんのリリック -桜木杏、俳句はじめてみました-』

・『いりびと-異邦人-』

・『演じ屋』

・『殺意の道程』

・『シャイロックの子供たち』

・『邪神の天秤 公安分析班』

・『正体』

・『セイレーンの懺悔』

・『早朝始発の殺風景』

・『だから殺せなかった』

・『トッカイ 〜不良債権特別回収部〜』

・『にんげんこわい』

・『薄桜鬼』

・『東野圭吾「さまよう刃」』

・『松本清張「眼の壁」』

・『密告はうたう 警視庁監察ファイル』

・『宮部みゆき「ソロモンの偽証」』

・『向こうの果て』

・『DORONJO/ドロンジョ』

・『ヒル』

・『鵜頭川村事件』

・『ペンションメッツァ』

・『夜がどれほど暗くても』

・『リビングの松永さん』

2024年5月17日(金)

・『両刃の斧』

2024年5月18日(土)

・『岸辺露伴は動かない』第4期 *見放題独占配信

テレビドラマ(海外)

Amazon Prime Video

2024年5月9日(木)

・Amazon Original『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』(Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns/ドイツ)シーズン1 *午前9時から独占配信

2024年5月16日(木)

・Amazon Original『アウターレンジ 〜領域外〜』(Outer Range/アメリカ)シーズン2 *午後4時から独占配信

2024年5月24日(金)

・Amazon Original『DOMドン 〜若きギャングの物語〜』(Dom/ブラジル)シーズン3 *午後12時から独占配信

2024年5月24日(金)

・Amazon Original『誰が彼を殺したか?』(¿Quién lo mató?/メキシコ)シーズン1 *午後3時から独占配信

Netflix

2024年5月2日(木)

・『成りあがり者』 *独占配信

2024年5月9日(木)

・『ボドキン』 *独占配信

2024年5月16日(木)

・『ブリジャートン家』 シーズン3 パート1 *独占配信

2024年5月30日(木)

・『エリック』 *独占配信

バラエティー(海外)

Amazon Prime Video

2024年5月3日(金・祝)

・Amazon Original『ジェレミー・クラークソン 農家になる』(Clarkson’s Farm/イギリス)シーズン3 *午前8時から独占配信

2024年5月9日(木)

・Amazon Original『ゴート 〜No.1リアリティスターは誰だ!〜』(The Goat/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信

Netflix

2024年5月3日(金・祝)

・『セリング・オレンジカウンティ 〜ビーチタウン、夢の豪華物件〜』シーズン3 *独占配信

バラエティ(韓国)

Netflix

2024年5月7日(火)

・『スーパーリッチ! 〜韓国に来た富豪たち〜』 *独占配信

音楽(日本)

Amazon Prime Video

2024年5月17日(金)

・『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’』 *独占配信

2024年5月24日(金)

・『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸(さき)わう夏 @NIPPON BUDOUKAN 2023』 *独占配信

スポーツ(日本)

Amazon Prime Video

2024年5月6日(月・振替休日)

・『Prime Video Presents Live Boxing 8』 *午後5時から独占ライブ配信

2024年5月17日(金)

・『山本由伸 独占密着:MLBへの挑戦』 *独占配信

