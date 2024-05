前田希美プロデュース｢N WITH.｣のポップアップストアが、心斎橋PARCOにて開催♪

モデル・女優などで活躍する“まえのん”のこと前田 希美(まえだのぞみ)さんがプロデュースする、アパレルブランド「N WITH.(エヌウィズ)」のポップアップストアが、2024年6月1日(土)・2日(日)の2日間限定で大阪府にある心斎橋PARCOにて開催いたします。大人気アイテムの販売やサマーコレクションの先行発売など、豪華なラインアップとなっています。ぜひ足を運んでみてくださいね。

ポップアップストアを心斎橋PARCOにて開催♡

「N WITH.」は、“Go up the new stairs Brush myself”をコンセプトに、前田希美さんがプロデュースするアパレルブランド。N WITH.を着ることで一歩前に進む勇気が持て、1人1人が輝けるようなブランドとして、大人のフェミニン&きれいめカジュアルスタイルを提案します。

ポップアップストアでは、現在発売中の人気商品をはじめ、6月に販売予定のサマーコレクションも先行発売!さらに、過去に発売していたアイテムも特別価格で用意します。

ポップアップストアの概要

開催期間:2024年6月1日(土)/2日(日)

営業時間:10:00~20:00

開催場所:心斎橋PARCO B1F POP UP SPACE

※終日、自由入場制

ポップアップストアの来場者特典

①サマーコレクションを先行で購入可

②18,000円(税込)以上お買い上げの方に、先着でノベルティをプレゼント

③プロデューサー・前田希美が直接接客し、コーディネートを提案(接客時間:11:00~13:00/14:00~16:30/17:30~20:00)

④過去に発売していた一部アイテムを特別価格でご用意

※接客時間は目安、混雑時などは変動する場合有

※混雑時には、整理券を配布してのご案内となる場合有

ポップアップストアの先行発売アイテム(一部)

(左)ジャガードキャミOP

価格:12,000円(税込)

サイズ:F(カラー:WHITE/BLACK)

(右)フラワープリントティアードワンピース

価格:13,000円(税込)

サイズ:S/M(カラー:BLUE/KHAKI)

お手に取って試せる♡

N WITH.のポップアップストアが心斎橋PARCOで開催されるということで、ファンの方には嬉しいお知らせですね。

発売中の大人気アイテムが実際に手に取って試せるだけでなく、サマーコレクションの先行発売や過去に発売されていた一部アイテムが特別価格で登場するなど、充実した内容となっています。

プロデューサーである前田さん本人から接客してもらえる特典もあるので、ぜひご利用ください♪