¥¤¥ó¥Í¥Ñ¤¬µÞÁý¤·¤¿Î¢»ö¾ð¡£¥«¥ì¡¼²°¤¬ËÜ¶È¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¡¿¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¥
¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¡Ê¼¼¶¶ÍµÏÂ/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡¡¤¤¤Þ¤äÆüËÜÃæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ê°Â¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í·Ð±Ä¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢³Ê°Â¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Ê¤Î¤«¡© ¤É¤³¤â¡È¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ë¥Ê¥ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Ô¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÁý¿£¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡© ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³°¹ñ¿Í¹ÔÀ¯¤ÎÌÕÅÀ¤òÆÍ¤¯°ÜÌ±¤¿¤Á¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ä¡¢³¤³°¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈá°¥¤ËËþ¤Á¤¿Î¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¡×¤«¤é¸«¤ë°ÜÌ±¼Ò²ñ¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
5000¸®¤Ë¤Þ¤ÇµÞÁý¤·¤¿¥¦¥é»ö¾ð
¡¡¥³¥Ã¥¯¤¬ÆÈÎ©³«¶È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êì¹ñ¤«¤é¿·¤·¤¯¥³¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î¥³¥Ã¥¯¤âÆÈÎ©¤·¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÃÈÎüÊ¬¤±Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÁý¿£¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥³¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼²½¡×¤À¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï500Ëü±ß¤Î½Ð»ñ¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤ª¶â¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤ä¶ä¹Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤Ë½Ð¤µ¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤âÅÔÆâ¤Ç¥«¥ì¡¼²°¤ò±Ä¤à¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í£Ò¤µ¤ó¡£¤³¤Î500Ëü±ß¤ò²¿¿Í¤«¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·¤·¤¤Å¹¤Ç3¿Í¤Î¥³¥Ã¥¯¤ò¸Û¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤Ä¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤±¤ë¡¢²Ô¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ó¥¶Âå¤äÅÏ¹ÒÈñ¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤ÇÂå¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¡£²¾¤Ë1¿Í¥¢¥¿¥Þ150Ëü±ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð·×450Ëü±ß¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼ËÜ¿Í¤Î½ÐÈñ¤Ï50Ëü±ß¤ÇºÑ¤à¡£ÆüËÜ¹Ô¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¹Í¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤ê²È¤äÅÚÃÏ¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤³¤Î¤ª¶â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢·òÁ´¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤Û¤¦¤¬ËÜ¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·Ð±Ä¼Ô¤â¸½¤ì¤¿¡£Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¥³¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î500Ëü±ß¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢1¿Í100Ëü±ß¡¢200Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿Âå¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤Ç¤³¤ì¤«¤éÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤»¤ë¤Î¤«¡£¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³¤³°¤Ç²Ô¤²¤ë¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤ª¶â¤ò»»ÃÊ¤·¤Æ»Ö´ê¤¹¤ë¡£Èà¤é¤ò¸Æ¤Ù¤Ð¸Æ¤Ö¤Û¤ÉÌÙ¤«¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÄ´Íý·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Í¤â¥³¥Ã¥¯¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤¿¡£ËÜÍè¡¢Ä´Íý¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡Öµ»Ç½¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÉô¤Î¥«¥ì¡¼²°¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÆüËÜ¤ÎÆþ´É¤ËÄó½Ð¤¹¤ëºß¿¦¾ÚÌÀ¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤òµ¶Â¤¤·¡¢¿·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥³¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥«¥ì¡¼¤È¥Ê¥ó¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤¬¶µ¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇOK¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÊì¹ñ¤«¤é¿Í¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¸½¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤â剝¤±¤Ê¤¤¥³¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤Å¹¤â¤Á¤é¤Û¤é¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤¬¼èºà¤·¤¿¤¢¤ë¥«¥ì¡¼²°¤Î¥³¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¥Ê¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤è¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¯¤êÊý¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¼ÒÄ¹¤¬¡ØYouTube¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¥¿¥ó¥É¡¼¥ë¤Ç¥ä¥±¥É¤Ð¤Ã¤«¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤âÂçºå¤Ç¸µµ¤¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ò¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥³¥Ô¥Ú¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥«¥ì¡¼²°¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Ó¥¶²°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼²°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥³¥Ã¥¯¤¬·Ð±Ä¼Ô¤È¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢Èà¤é¤ËÂç¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤ä¤¬¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´Î¿´¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢´×¸ÅÄ»¤¬ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤·¤®¤È¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Å¹¤ÎËÜ¶È¤Ï¡Ö¥Ó¥¶¤Î¼êÇÛ¡×¤Ê¤Î¤À¤È£Ò¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤«¤é¸Æ¤ó¤À¿Í´Ö¤ò¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¹©¾ì¤Ë¡ÖÇÉ¸¯¡×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£¥³¥Ã¥¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡Öµ»Ç½¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤Ï´°Á´¤Ë°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ä¥Æ¤Ç¥³¥Ã¥¯»Ö´ê¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ëÂ¦¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿ÆÀÌ¶Ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î³Û¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â±ïÀÌ´Ø·¸¤Ë¤â¤è¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Õ¤·¤®¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Í¡£¶á¤¤¿ÆÂ²¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò¼è¤é¤º¤ËÆüËÜ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤¤¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤¬¸«¤ë¸Â¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ®¸ù¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¸µ¼ê¤Î·³»ñ¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼Ú¶â¤Ê¤·¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Û¤¦¤â¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥Ã¥¯¤¿¤Á¤Ø¤Îºñ¼è¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌóÂ«¤·¤¿¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°Â¤¤µëÎÁ¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¤Î¤À¡£·î¤Ë8Ëü±ß¡¢9Ëü±ßÄøÅÙ¤·¤«Ê§¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ð±Ä¼Ô¤Î»Ò¶¡¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤È¤«¡¢²È»ö¤Þ¤Ç¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ã¥¯¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¹³µÄ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¸¤ã¤¢Ã¯¤¬¥³¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¶¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¡¢¤È¡£¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤âÆüËÜ¸ì¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÎÁÍý¤â¥í¥¯¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼Ú¶â¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤¢¤ë¤Î¡¢¤È¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÆ±¹ñ¿Í¤Î¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ã¥¯¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤È£Ò¤µ¤ó¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¥³¥Ã¥¯¤¬°Â¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶Ð¤áÀè¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤Æ·î10Ëü±ß°Ê²¼¤ÎµëÎÁ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤ë¤¬¡¢¤¤ï¤á¤Æ¶ì¤·¤¤¡£¸Î¶¿¤Ç¤Î¼Ú¶â¤ÎÍøÂ©¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿¶Ñ·î¼ý1Ëü7809¥Í¥Ñ¡¼¥ë¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó1Ëü7100±ß¡¢¹ñºÝÏ«Æ¯ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¡£2019Ç¯¡Ë¤ÎÁÄ¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤ÈÂÑ¤¨Ç¦¤Ö¡£
¥«¥ì¡¼²°¤Î¤½¤Ð¤Ë¥«¥ì¡¼²°
¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¤ò±Ä¤à¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¡¢£Ê¤µ¤ó¤Ï´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¡£¤¹¤°Àè¤Ë¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥ì¡¼²°¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£Æ±¤¸¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î·Ð±Ä¤À¤¬¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÏ©ÃÏ¤ÎÆþ¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤É¤¦¤âµÒÆþ¤ê¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤Á¤Ï¸å¤«¤éÍè¤Æ¡¢¤¦¤Á¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤É¤ì¤â¾¯¤·¤º¤ÄÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿ÍÆ±»Î¤Ç¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¢¥¿¥Þ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ä¤¤¢¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¹¤¤³¦·¨¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤¬2¸®¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÂ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È£Ê¤µ¤ó¤ÏÃ²¤¯¡£
¡Ö¤À¤«¤é¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ä¤ä¿ÎµÁ¤Ë¤â¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ä¡¢°ÂÄ¾¤Ê¥³¥Ô¥ÚÊ¸²½¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏË¡³°¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤ò¤»¤·¤á¤ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î´Ö¤Ç¼«¾ôºîÍÑ¤¬¤¤¤Þ¤¤¤ÁÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤«¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤È·ëº§¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬¡ÖÂçÎ¦¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¤¤â°¤¤¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¼ï¥É¥é¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÀ¤´Ö¤Å¤¤¢¤¤¤ÎÃÎ·Ã¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¥«¥ì¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤ÏÊª»ö¤ÎÀ§Èó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Å¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£Çä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ï¥³¡×¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡£ÃÍÃÊ¤Ï¾ì½ê¤ä¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¡£¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¤ÇÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¤È¤¤É¤ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£