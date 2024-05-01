5月1日、船橋競馬場で行われた11R・かしわ記念（Jpn1・4歳上オープン・ダ1600m）は、川須栄彦騎乗の6番人気、シャマル（牡6・栗東・松下武士）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に5番人気のタガノビューティー（牡7・栗東・西園正都）、3着に3番人気のペプチドナイル（牡6・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:39.0（不良）。

1番人気でJ.モレイラ騎乗、キングズソード（牡5・栗東・寺島良）は4着、2番人気で坂井瑠星騎乗、ウィリアムバローズ（牡6・栗東・上村洋行）は6着敗退。

川須栄彦騎乗の6番人気、シャマルが鮮やかに逃げ切った。朝から降り注ぐ雨でこの馬得意の不良馬場に。スタートから軽快なスピードを見せたシャマルが後続を2馬身半振り切って嬉しい交流G1初制覇を飾った。

シャマル 21戦10勝

（牡6・栗東・松下武士）

父：スマートファルコン

母：ネイティヴコード

母父：アグネスデジタル

馬主：金山敏也

生産者：岡田スタツド

【全着順】

1着 シャマル 川須栄彦

2着 タガノビューティー 石橋脩

3着 ペプチドナイル 藤岡佑介

4着 キングズソード J.モレイラ

5着 ミックファイア 吉原寛人

6着 ウィリアムバローズ 坂井瑠星

7着 キャッスルトップ 山田義貴

8着 ギガキング 和田譲治

9着 カジノフォンテン 石崎駿

10着 オメガレインボー 野畑凌

11着 ギャルダル 矢野貴之

12着 クラウンプライド 川田将雅

13着 リュードマン 笠野雄大