◆マイファス「AGESTOCK」第2部出演

【モデルプレス=2024/05/01】MY FIRST STORYが、国立代々木競技場 第一体育館(東京)で開催されたライブイベント「AGESTOCK2024 in 国立代々木競技場 第一体育館」第2部(3月3日開催)に出演。約1時間の公演で14曲を披露し、熱いステージを行った。この日は、約1時間にわたる単独ステージを行ったMY FIRST STORY。1曲目『MONSTER』ではボーカルのHiroが「楽しんでいこうぜ『AGESTOCK』!ぶちあげろ!」「1曲目からかましていこうぜ『AGESTOCK』!」と観客を煽り、会場は大きな歓声に包まれた。

◆マイファス、熱いステージで盛り上げる

◆MY FIRST STORY「AGESTOCK2024」セットリスト

◆「AGESTOCK2024」初の3部構成で開催

MCではHiroが「改ましてMY FIRST STORYです!今回『AGESTOCK』といういつものライブとは一風変わった仕様になっているんですけども…こんだけたくさんの方が来てくれて本当に感謝しています!ありがとうございます!」と挨拶。「今日は約1時間しかないので、なるべく曲をやって突っ走ろうかなと思っている」と意気込んだ。また、MC後には「この1時間、我々とあなたたちでどれだけ熱い空間を作れるか勝負だからな!」と煽ったHiro。この言葉に会場の空気が一変すると「本気でかかってこいよ『AGESTOCK』!」と再び煽り、『アンダーグラウンド』へと繋げた。さらに、同公演ではダイナミックなライティングやミラーボールなど、大きな会場活かしたを華やかな演出も。『悪戯フィクション』ではHiroが花道を歩き、スポットライトを浴びながらセンターステージへ。客席の近くで力強く歌唱したHiroは「本当はここで降りて遠く(の客席)まで行ってやろうかと思っていたんですけど、何かを感じ取ったスタッフが『今日だけは降りないでください!』とかたく、かたく言っていたので、今日はここまでにしておきます(笑)!」と笑いつつ、「でも、後ろの方まで見えてます!」とアピールし、後方の客席からも大きな歓声が起こった。最後の『ALONE』では「でっかい声聞かせてくれよ!ラストだぞ〜!」と煽り、客席からは大きな歓声が。最後には「We are not alone!」の歌唱で会場が1つになり、熱いステージに幕を下ろした。(modelpress編集部)M1. MONSTERM2.東京ミ蜃気楼ッドナイトM3.蜃気楼M4.アンダーグラウンドM5.悪戯フィクションM6.mineM7.BoyfriendM8.ListenM9.TomorrowlandM10.ACCIDENTM11.I'm a messM12.猿真似ドロップアウトM13.不可逆リプレイスM14.ALONE「AGESTOCK2024」は、初の3部構成で開催。第1部のゲストには優里、第2部のゲストには MY FIRST STORYが単独出演した。そして、第3部は、WACKの未来を担う全7アーティストが国立代々木競技場 第一体育館に集結。今回は「AGESTOCK」初出演となるASP/BiS/BiTE A SHOCK/ExWHYZ/GANG PARADE/KiSS KiSSを始め、「水曜日のダウンタウン」から生まれたアイドルグループ・豆柴の大群と都内某所が合併した新グループ「豆柴の大群都内某所 a.k.a. MONSTERIDOL」ら7組が、初めてステージに立つ“一夜限りの、100分間のひな祭り”となった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】