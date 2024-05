コートヤード・バイ・マリオット東京ステーションのホテル1階「DINING&BAR LAVAROCK」にて、夏のディナーコース「Summer Party(サマーパーティー)」が登場!

旬を迎えた海の幸と山の幸をふんだんに使った、夏の食材を味わう全6品のコースです☆

コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション「Summer Party(サマーパーティー)」

期間:2024年6月1日(土)〜8月31日(土)

提供時間:平日/土曜 17:30〜22:00 (21:00 L.O.) / 日曜/祝日 17:30〜21:00 (20:00 L.O.)

場所:Dining & Bar LAVAROCK(1階)

予約・問い合わせ:Dining & Bar LAVAROCK(TEL 03-3516-9333)

コートヤード・バイ・マリオット東京ステーションのホテル1階の「DINING&BAR LAVAROCK(ダイニング&バー ラヴァロック)」に、夏の食材を用いたディナーコースが登場!

見た目が華やかな前菜や旬を迎えるスズキを使った魚料理など、ひと皿ごとに夏を感じられるコースメニューやカクテルが楽しめます☆

夏のディナーコース「Summer Party(サマーパーティー)」

料金:6,500円(税込)

内容:

前菜:フェンネル香るキスのエスカベッシュ-青パパイヤと赤キャベツの千切り トンナートソース添え-温菜:スパイシーポテト&チェダーソースサラダ:ペパロニと夏野菜のガーリックマシマシサラダ仕立て魚料理:スズキのソテー黄金焼き 紫蘇香るリゾット添え肉料理:BBQプレート -チキングリルとカルアポーク&トルティーヤ 季節野菜とパイナップルのグリル-デザート:レアチーズケーキ&マンゴーアイスクリーム

ひと皿ごとに光り輝く夏を表現したディナーコース「Summer Party(サマーパーティー)」

その名の通りシェアリングスタイルの前菜とメインディッシュで、彩り豊かで賑やかなテーブルを演出するコースです。

ヴィヴィッドなピンクが目を惹く前菜は、フェンネルの香りをまとわせたキスのエスカベッシュ。

夏野菜に濃厚な旨味のトンナートソースを添えた涼やかな一皿です。

魚料理は、沖縄料理の雲丹焼きから着想を得たスズキの黄金焼き。

磯の香りが芳しい雲丹のクリーミーさと、さっぱりとした脂のスズキの相性は抜群で、さらに赤紫蘇の酸味をきかせたリゾットをソースとして一緒に食べると味の変化を楽しむことができます。

肉料理は、LAVAROCK自慢のBBQグリル。

トルティーヤに、ハワイ料理のカルアポークやチキンのソテー、グリルパイナップルや野菜を思い思いにサンドして食べる、まさに夏のパーティータイムを演出する逸品です。

夏のカクテル

料金:各1,650円(税込)

柑橘系で爽やかにまとまった夏にぴったりの、2種類の夏のカクテルも登場。

「フローズンマンゴーマルガリータ」(写真左)

柑橘類を思わせる香りのテキーラとほんのり甘いマンゴーリキュールが絶妙なバランスを生み、スムージーにすることで滑らかな口当たりに。

ライムの酸味が全体を引き締め、さっぱりとした味わいを楽しめます。

「ブルードロップ 」(写真右)

ラムのスパイシーな風味、ブルーキュラソーのフルーティーな甘さ、そしてグレープフルーツジュースの酸味が調和し、爽やかでバランスの取れたカクテルです。

お肉とお魚を溶岩石のグリルで焼き上げる夏のディナーコースと、2種類の夏のカクテル!

コートヤード・バイ・マリオット東京ステーションの「Summer Party(サマーパーティー)」は、2024年6月1日〜8月31日までの期間で提供されます。

※記載のメニュー内容は変更になる場合があります

※事前予約制です

※コースは2名より予約できます

