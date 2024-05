SusHi Tech Tokyoにて展示！ツバメインダストリ『アーカックス』

ツバメインダストリは、搭乗型ロボット『アーカックス』に関して、2024年5月17日(金)から2024年5月21日(火)の期間、SusHi Tech Tokyo(スシテック東京) 2024のショーケースプログラムに参加し、有明アリーナにて実機展示をします。

ツバメインダストリ『アーカックス』

SusHi Tech Tokyo 2024 展示イメージ

搭乗型ロボット『アーカックス』は、SFに出てくるような大型ロボットに実際に乗り込んで操縦するという、多くの人が憧れた夢の体験を世界に提供すべく誕生しました。

搭乗型ロボットに必要な要素である「アニメ」「ゲーム」「産業機械」「自動車」などは日本が得意とするものであり、これらを融合した「This is Japan」な製品を世界に供給したいと考えているとのことです。

『アーカックス』は搭乗型ロボットという全く新しいマーケットを形成することを目的としており、超高級車や自家用ジェット機のようなラグジュアリー市場を同社製品のベンチマークとしています。

主たる顧客は富裕層を想定しており、国内だけでなく海外向けの受注販売も開始しています。

また、同社は『アーカックス』を通じて子どもたちがモノづくりに興味を持つきっかけを作り出し、次世代のエンジニアに日本のモノづくり技術を繋げられればと考えているとのことです。

搭乗型ロボット アーカックス

展示概要

・実施期間:2024年5月17日(金)から2024年5月21日(火)まで

※詳細は同社SNS(X、Instagram)の情報を確認してください。

・実施場所:有明アリーナ

東京都江東区有明1丁目11番1号有明アリーナ

・毎時1〜2回程度、動作変形デモンストレーション実施を予定

※動作変形デモンストレーション情報は同社SNS(X、Instagram)の情報を確認してください。

SusHi Tech Tokyo 2024

■『アーカックス』展示のイメージ

ツバメインダストリ社ブース 展示イメージ

アーカックス スペック

■製品概要

製品名 :搭乗操作型ロボット「アーカックス」

全高 :4.5メートル

重量 :3.5トン

モード変形 :ロボットモード/ビークルモード

速度 :10km/h(ビークルモード時)

走行 :前輪操舵 後輪駆動

動力 :バッテリー駆動(DC300V)

関節自由度 :26

操作方式 :搭乗操作/遠隔操作

操作デバイス:ジョイスティック×2/ペダル×2/タッチパネル

表示システム:ディスプレイ×4/カメラ×9(切替表示)

フレーム :鉄(SS400系)/アルミ合金

外装 :FRP/3Dプリンター(ASA)

写真は昨年10月に行われたJMSの様子

