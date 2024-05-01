2mm厚のステンレスを外装に用いたフルサイズキーボード「Majestouch Metal SUS NKD」
ダイヤテックは5月1日、ステンレスを用いたキーボード製品「質実剛鍵シリーズ」の第2弾として、USB接続のフルサイズキーボード「Majestouch Metal SUS NKD」シリーズを発売した。
2mm厚のステンレスを外装に用いたフルサイズキーボード「Majestouch Metal SUS NKD」シリーズ
「Majestouch Metal SUS NKD」シリーズは、化粧天板をなくし鉄板や基板の一部が露出したネイキッド風デザインのフルサイズキーボード。ベースモデルは「Majestouch Lumi S」で、Metal SUSシリーズのアンダーケースよりも厚い2mmのステンレス鋼板を使用し、高精度な板金加工技術によりケースとリストレストを一体化している。LED部分は基板の露出を避けるため、専用のSUS製カバーで覆った。
重さは2.5kg以上ある
2mm厚のステンレス板を高精度に曲げてフレームやパームレストを生成している
脚の曲げの造形も美しい
横から見たスタイルはとても個性的だ
インタフェースはUSBでケーブル長は1.5m。PS/2への変換コネクタが付属する。本体サイズはW432×D223×H70mm、重さは2.54kg。パームレスト部分の奥行きは88mm。
ラインナップと価格は以下の通り。
○フルサイズ・日本語配列かななし・PBT2色成型2トーンキーキャップ
Majestouch Metal SUS NKD 茶軸・アスファルト
FSKBN108M/NCSP2NKD【5314】:25,800円
MMajestouch Metal SUS NKD 赤軸・アスファルト
FSKBN108MRL/NCSP2NKD【5315】:25,800円
Majestouch Metal SUS NKD スピードシルバー軸・スカイグレー
FSKBN108MSS/NCSP2NKD【5316】:26,800円
Majestouch Metal SUS NKD スピードシルバー軸・アスファルト
FSKBN108MSS/NAS3GMBNKD【5321】:26,800円
○英語配列・フルサイズ・US ASCII・PBT2色成型2トーンキーキャップ
Majestouch Metal SUS NKD 茶軸・アスファルト
FSKBN104M/ECSP2NKD【5317】:25,800円
Majestouch Metal SUS NKD 青軸・アスファルト
FSKBN104MC/ECSP2NKD【5318】:25,800円
Majestouch Metal SUS NKD 赤軸・アスファルト
FSKBN104MRL/ECSP2NKD【5319】:25,800円
Majestouch Metal SUS NKD スピードシルバー軸・スカイグレー
FSKBN104MSS/ECSP2NKD【5320】:26,800円
Majestouch Metal SUS NKD スピードシルバー軸・アスファルト
FSKBN104MSS/EAS3GMBNKD【5322】:26,800円
2mm厚のステンレスを外装に用いたフルサイズキーボード「Majestouch Metal SUS NKD」シリーズ
「Majestouch Metal SUS NKD」シリーズは、化粧天板をなくし鉄板や基板の一部が露出したネイキッド風デザインのフルサイズキーボード。ベースモデルは「Majestouch Lumi S」で、Metal SUSシリーズのアンダーケースよりも厚い2mmのステンレス鋼板を使用し、高精度な板金加工技術によりケースとリストレストを一体化している。LED部分は基板の露出を避けるため、専用のSUS製カバーで覆った。
2mm厚のステンレス板を高精度に曲げてフレームやパームレストを生成している
脚の曲げの造形も美しい
横から見たスタイルはとても個性的だ
インタフェースはUSBでケーブル長は1.5m。PS/2への変換コネクタが付属する。本体サイズはW432×D223×H70mm、重さは2.54kg。パームレスト部分の奥行きは88mm。
ラインナップと価格は以下の通り。
○フルサイズ・日本語配列かななし・PBT2色成型2トーンキーキャップ
Majestouch Metal SUS NKD 茶軸・アスファルト
FSKBN108M/NCSP2NKD【5314】:25,800円
MMajestouch Metal SUS NKD 赤軸・アスファルト
FSKBN108MRL/NCSP2NKD【5315】:25,800円
Majestouch Metal SUS NKD スピードシルバー軸・スカイグレー
FSKBN108MSS/NCSP2NKD【5316】:26,800円
Majestouch Metal SUS NKD スピードシルバー軸・アスファルト
FSKBN108MSS/NAS3GMBNKD【5321】:26,800円
○英語配列・フルサイズ・US ASCII・PBT2色成型2トーンキーキャップ
Majestouch Metal SUS NKD 茶軸・アスファルト
FSKBN104M/ECSP2NKD【5317】:25,800円
Majestouch Metal SUS NKD 青軸・アスファルト
FSKBN104MC/ECSP2NKD【5318】:25,800円
Majestouch Metal SUS NKD 赤軸・アスファルト
FSKBN104MRL/ECSP2NKD【5319】:25,800円
Majestouch Metal SUS NKD スピードシルバー軸・スカイグレー
FSKBN104MSS/ECSP2NKD【5320】:26,800円
Majestouch Metal SUS NKD スピードシルバー軸・アスファルト
FSKBN104MSS/EAS3GMBNKD【5322】:26,800円