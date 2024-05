【ハイキャパ ホワイト D.O.R】5月22日 発売価格:27,280円【マイクロプロサイト ホワイト】5月22日 発売価格:7,480円

東京マルイは、ガスブローバック「ハイキャパ ホワイト D.O.R」とオプションパーツ「マイクロプロサイト ホワイト」を5月22日に発表する。価格は「ハイキャパ ホワイト D.O.R」が27,280円、「マイクロプロサイト ホワイト」が7,480円。

「ハイキャパ ホワイト D.O.R」は、別売の「マイクロプロサイト」が装着可能な「ハイキャパ D.O.R」にホワイト主体のモノトーンカラー・バージョンが登場。複雑なカラーリングを様々な塗装技術によって実現しており、質実剛健なイメージの「ハイキャパ D.O.R」とはまた一味違う、スタイリッシュなモデルとなっている。

「マイクロプロサイト ホワイト」は、割れにくい樹脂製レンズを採用した超軽量ドットサイトで、「ハイキャパ ホワイト D.O.R」や次世代電動ガン「AK ホワイトストーム」にマッチするホワイトカラーで商品化している。

今回本2製品の発売日が5月22日であることが告知され、各商品ページにて本体画像やスペックなどを公開している。

「ハイキャパ ホワイト D.O.R」

「マイクロプロサイト ホワイト」

種類:ハンドガン(オートマチック) サイズ全長:220mm銃身長:112mm 重量:839g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2 ~ 0.25g) 動力源:専用ガス※専用の「ガンパワーHFC134aガス」または「ノンフロン・ガンパワー」をご使用ください。 装弾数:31 + 1発(1発は本体に装填した場合)サイズ:全長 48mm 重量:16g(本体のみ / 電池含む) ドットカラー:赤輝度:2段階 動力源:CR2032リチウムコイン電池1個(別売り)

(C) 2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.